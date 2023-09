Jak podaje Interia, prokurator Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował o śledztwie w sprawie aktorki dotyczącym nielegalnej reklamy alkoholu. Magdalena Cielecka odmówiła komentarza w sprawie, wyraziła jednak zgodę na publikację wizerunku.

Magdalena Cielecka z zarzutami. Chodzi o reklamę alkoholu

Postępowanie ma nadzorować Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście. - W toku dochodzenia prokurator postanowił przedstawić Magdalenie C. zarzut, że w okresie czerwca do sierpnia 2023 roku, wbrew przepisowi art. 131 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadziła reklamę napoju alkoholowego poprzez udostępnianie swojego wizerunku dla materiałów graficznych i wideo powiązanych z profilem w serwisie Facebook - przekazał prok. Banna Interii. Reklamowanie napojów alkoholowych wbrew przepisom ustawy zagrożone jest grzywną w wysokości od 10 tys. zł do nawet 500 tys. zł.

Jan Śpiewak komentuje zarzuty dla Cieleckiej. "Mam nadzieję, że przeprosi i przyzna się do błędu"

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie potwierdził, że postępowanie zostało wszczęte w wyniku zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonego przez Jana Śpiewaka, aktywistę i założyciela stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa. "Mam nadzieję, że aktorka przeprosi i przyzna się do błędu. Upadła, ale może jeszcze się podnieść. Podda się karze i odda pieniądze, jakie zarobiła na kryminalnych reklamach na pomoc dzieciom alkoholików. Sama jest dzieckiem alkoholika, o czym wielokrotnie mówiła publicznie. Wie, ile alkohol zła zrobił jej i tysiącom innych ludzi w Polsce" - skomentował Śpiewak w mediach społecznościowych.

Wcześniej aktywista złożył doniesienie także w sprawie reklamowania alkoholu przez Janusza Palikota, Kubę Wojewódzkiego i Tomasza Czechowskiego. 16 maja Sąd Rejonowy w Warszawie uznał, że mężczyźni złamali prawo i ukarał ich grzywnami w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wyrok nie jest prawomocny, a przedstawiciele biura prasowego firmy Palikota przekazali wówczas dziennikarzom WP, że obrońca całej trójki wniósł sprzeciw od wyroku do sądu. Prokuratura spodziewała się natomiast wyższej kary.