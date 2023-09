Wędrujący front przyniesie gwałtowne ochłodzenie. Alerty IMGW przed burzami i wiatrem

Pogoda we wtorek 19 września ulegnie gwałtownej zmianie, co odczują mieszkańcy wielu regionów w Polsce. Według doniesień portalu fanipogody.pl stanie się to za sprawą chłodnego frontu atmosferycznego związanego z niżem, który będzie przemieszczał się tego dnia nad krajem. Synoptycy zapowiadają ochłodzenie oraz opady deszczu i burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty.

Pogoda. Synoptycy z IMGW zapowiadają pochmurny wtorek. Nastąpi nagłe ochłodzenie

Synoptycy z IMGW zapowiadają, że wtorek będzie pochmurny w umiarkowanym lub dużym stopniu zwłaszcza w centrum i na wschodzie kraju. Ponadto lokalnie pojawią się burze i opady, których prognozowana ilość wynosi do 20 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 21 stopni Celsjusza na Pomorzu i nad morzem. Nieco cieplej będzie na wschodzie, gdzie termometry wskażą do 25 stopni. Najniższa temperatura jest spodziewana w rejonach podgórskich, gdzie będzie maksymalnie 19 stopni. Wiatr tego dnia słaby i umiarkowany, ale na Podgórzu Karpackim może osiągnąć w porywach do 70 km/h. Natomiast w czasie burz jego porywy osiągną do 60 km/h.

Alerty IMGW. W Polsce pojawi się silny wiatr, deszcz i burze

IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami, które mogą także przynieść lokalnie grad. W niżej wymienionych regionach synoptycy spodziewają się umiarkowanych i okresami silnych opadów deszczu o sumie od 25 do 35 mm, będzie im towarzyszył wiatr do 60 km/h. Alerty do godziny 10:00 lub 12:00 będą obowiązywały województwa:

małopolskie (z wyjątkiem wschodnich powiatów),

(z wyjątkiem wschodnich powiatów), opolskie (powiaty strzelecki, oleski, kędzierzyńsko-kozielski i głubczycki),

(powiaty strzelecki, oleski, kędzierzyńsko-kozielski i głubczycki), śląskie.

Synoptycy z IMGW wydali także alerty przed silnym wiatrem w województwie podkarpackim, a konkretnie w powiatach sanockim, jasielskim, krośnieńskim, bieszczadzkim i leskim. Wiatr na tych obszarach osiągnie średnio prędkość do 50 km/h a w porywach do 75 km/h z kierunków południowych. Ostrzeżenia będą obowiązywały od godziny 1:00 do 10:00 we wtorek.