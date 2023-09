Według zapowiedzi synoptyków w najbliższych dniach pogoda nie powinna nas zaskoczyć - będzie równie ciepło jak w poprzednich dniach. Tylko we wtorek mogą pojawić się zachmurzenia i opady deszczu. Przełom września i października również będzie wyjątkowo słoneczny.

Prognoza pogody. Ciepłe powietrze napływa do Polski

W poniedziałek 18 września w kraju będzie dominować pogoda wyżowa, miejscami na wschodzie termometry wskażą nawet 30 st. C. Nad morzem nieco chłodniej do 20 st. C, podobnie będzie w rejonach podgórskich. Wszystko za sprawą wyżu znad Rosji, który w dalszym ciągu znajduje się nad Polską. Jednak od zachodu zacznie napływać chłodny front atmosferyczny.



To oznacza, że we wtorek możemy się spodziewać krótkotrwałego załamania pogody - pojawią się burze z ulewami, gradem i silnym wiatrem - przekazali synoptycy IMGW. W górach temperatura spadnie do 17 st. C., nad morzem do 20 st. C. "W kolejnych dniach zacznie napływać bardziej wilgotne powietrze znad Atlantyku. Od wtorku do czwartku więcej chmur i przelotnego deszczu" - zapowiadają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. "Wzrośnie prędkość zachodniego wiatru, na północy kraju możliwe porywy wiatru do 70 km/h" - dodali synoptycy.

20 września pogoda znów się poprawi, miejscami termometry wskażą do 27 st. C. Podobnie będzie w czwartek, minimalna temperatura w rejonach górskich wyniesie 10 st. C, jednak w centrum możemy się spodziewać nawet 28 st. C. W piątek 21 września termometry wskażą od 24 st. C na zachodzie do nawet 30 st. C we wschodniej części kraju. Wiatr będzie umiarkowany, na południu w porywach do 55 km/h.

Prognoza pogody na początku jesieni. Przełom września i października będzie ciepły

Według synoptyków kolejne dni września będą ciepłe - na południu termometry wskażą powyżej 20 st. C. Początek października również powinien być ciepły i słoneczny.

"Letnia prognoza długoterminowa od ECMWF bez zmian, a na dodatek znów z większą anomalią średniej temperatury powietrza w nadchodzącym tygodniu.(...) Trzy tygodnie października nadal bardzo ciepłe w stosunku do okresu z lat 1991 - 2020" - zapowiadają synoptycy z Centrum Modelowania Meteorologicznego.