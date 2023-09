Dworzec kolejowy we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie) jest obiektem, który z założenia miał zapewnić komfort również dla osób z niepełnosprawnościami. W tym celu ustawiono tablice informacyjne z alfabetem Braille'a, który są w stanie przeczytać niewidomi. Problemem natomiast jest fakt, że wykonanie tablic sprawia, że zapoznanie się z treścią jest niemożliwe.

REKLAMA

Zobacz wideo Andrzej Duda zmieszał się po pytaniu o aferę wizową. Czy coś ukrywa?

Włocławek. PKP umieściło wadliwe tablice informacyjne z alfabetem Braille'a dla osób niewidomych

PKP otworzyło nowy dworzec kolejowy we Włocławku 9 sierpnia. W jego wyposażeniu znalazły się tablice informacyjne dla osób niewidomych, które miały wskazać rozmieszczenie m.in. toalet i kas. W praktyce okazało się, że są one wydrukowane bez charakterystycznych wypustek w alfabecie Braille'a, co uniemożliwia zapoznanie się z ich treścią przez osoby niewidome. PKP umieściło sam alfabet, jednak nadruk jest zupełnie płaski i może zostać dostrzeżony jedynie przez osoby widzące.

Problem nie został zauważony przez wiele tygodni. Dopiero 15 września jeden z internautów opublikował zdjęcie, na którym widać, że tablice nie są przystosowane dla osób niewidzących. "Na dworcu PKP we Włocławku tablica dla niewidomych z nadrukiem kropek bez wypukłości" - brzmiał wpis.

Tablice z płaskim alfabetem Braille'a miały być tymczasowe. Niewidomi nadal nie mogą z nich skorzystać

Portal Rynek Kolejowy zapytał PKP o umieszczenie tablic informacyjnych z alfabetem Braille'a, którego nie da się przeczytać. - Obecne tablice są tymczasowe - odpisało PKP SA. Nowe tablice miały zostać zamontowane przed końcem sierpnia, ale tak się jednak nie stało. Według doniesień portalu, płaskie tablice informacyjne do tej pory nie zostały zastąpione przez takie, które byłyby funkcjonalne dla osób niewidomych na dworcu kolejowym we Włocławku.