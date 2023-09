Pożar szpitala w Żaganiu. Media: Zapaliło się jedno z łóżek. Są poszkodowani

Zobacz wideo Konferencja Tuska w sprawie afery wizowej. "Wydano 250 tysięcy wiz!"

O pożarze szpitala w Żaganiu informuje TVN24. Służby dostały wiadomość o ogniu placówki i konieczności ewakuowania pacjentów i personelu. Akcję gaśniczą i przewiezienie pacjentów potwierdził młodszy aspirant Bartosz Kulej z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu. - Na drugim piętrze szpitala wybuchł pożar, objęte nim były dwie sale. Ewakuowano 40 pacjentów i 14 osób z personelu. Pacjenci na czas gaszenia ognia zostali przewiezieni do okolicznych szpitali, ale z tego, co wiem, wrócili już do szpitala w Żaganiu - przekazał policjant w rozmowie ze stacją.

Lubuskie. Pożar szpitala w Żaganiu i ewakuacja ponad 50 osób

Lokalne media informują, że pożar pojawił się na drugim piętrze budynku szpitala, gdzie miało zapalić się szpitalne łóżko. Pięć osób jest poszkodowanych, a jedna z nich natychmiast trafiła z poparzeniami do szpitala w Żarach - podaje RMF FM i podkreśla, że pożar został szybko zlokalizowany i opanowany. Służby zorganizowały punkt pomocowy przed szpitalem w Żaganiu, w bezpiecznej odległości od budynku, w którym wybuchł pożar. Stacja dodaje, że na miejscu oprócz kilkunastu zastępów ochotniczej i państwowej straży pożarnej pracowało również wojsko.

