Dr Maria Kubisa poza gabinetem ginekologicznym w Szczecinie pracuje także w Niemczech. Jest ordynatorką oddziału ginekologii operacyjnej i chirurgii plastycznej szpitala w Prenzlau. Jeszcze przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, który zaostrzył prawo aborcyjne w Polsce, prokuratura żądała od doktor wydania kart medycznych pacjentek z ostatnich 10 lat. Dotyczyło to kobiet, które rodziły w niemieckim szpitalu.



Niedługo po przyjęciu orzeczenia do gabinetu próbowali dostać się policjanci w asyście ABW. Później do sprawy włączyło się Centralne Biuro Antykorupcyjne, które wkroczyło do szczecińskiego gabinetu dr Kubisy i zabrało całą dokumentację medyczną jej pacjentek. Służby zabezpieczyły też jej telefon i korespondencję z pacjentkami.

CBA wzywa pacjentki dr Kubisy na przesłuchanie. Wcześniej zabrano karty medyczne prowadzone od 1996 roku

Po interwencji "Gazety Wyborczej" policja zwróciła doktor część kart pacjentek, jednak nie wiadomo, czy są to wszystkie dokumenty, które były prowadzone od 1996 roku. Lekarka nadal nie ma dostępu do telefonu, w którym znajdują się także informacje od kobiet leczonych przez nią w Niemczech. Na dodatek jedna z pacjentek przekazała lekarce, że otrzymała wezwanie na przesłuchanie.

- Nie wiem, w jakim celu to przesłuchanie. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Sama pacjentka po prostu dała mi znać, że została wezwana. To jest jakiś absurd. Moje pacjentki są w strachu - powiedziała w rozmowie z Onetem dr Kubisa. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że nieoficjalnie wezwanie dotyczy pacjentki, która bardzo długo starała się o dziecko i wielokrotnie poroniła. Śledczy mogli oprzeć swoje podejrzenia na SMS-ie, w którym znalazły się informacje o e-recepcie i sposobie zażywania leków.

Do sprawy odniosły się także organizacje, które wzywanym na przesłuchanie pacjentkom oferują pomoc prawną. "Jeżeli któraś z Was dostała wezwanie - ustne lub telefoniczne - do stawienia się na komendę policji, to zespół wsparcia prawnego koordynowany przez mec. Agnieszka Stach udzieli Wam indywidualnej porady dotyczącej praw i obowiązków świadka. Mecenasi ze Szczecińskiej Izby Adwokackiej mogą też Wam towarzyszyć podczas wizyt na komendzie" - przekazała Bogna Czałczyńska z Kongresu Kobiet w Szczecinie.

Groźby i różańce przed gabinetem. "Boję się o własne życie"

Doktor Kubisa w rozmowie z Onetem dodała, że od wyroku TK Julii Przyłębskiej nie prowadzi już w swoim gabinecie pacjentek w ciąży. - Boję się, że jeśli któraś z ciężarnych pacjentek by poroniła, to rzuciliby się na mnie od razu. Przecież to dojdzie do tego, że żaden lekarz nie będzie chciał prowadzić ciąży - powiedziała.

Lekarka podejrzewa, że donosy składają na nią przeciwnicy aborcji, którzy czasem układają różańce lub krzyże przed wejściem do jej gabinetu w Szczecinie. Ginekolog dostawała też groźny na maila i przez telefon. - Mówiąc szczerze, boję się o własne życie, nie wiem, do czego są zdolni. Złożyłam zawiadomienie dotyczące nękania - dodała.