"Od początku kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy nasze placówki na Białorusi wydały ponad 1,3 tys. wiz obywatelom krajów azjatyckich i afrykańskich. To dane z Ministerstwa Spraw Zagranicznych" - przekazał na platformie X (dawniej Twitter) dziennikarz Onet.pl Bartłomiej Bublewicz. Jak dodał, wśród osób, które otrzymały taką legalną wizę byli też imigranci, którzy wcześniej próbowali nielegalnie dostać się do Polski przez granicę z Białorusią.

Onet.pl ustalił, że imigranci sprowadzeni przez samozwańczego białoruskiego prezydenta Alaksandra Łukaszenkę mogli kupić zezwolenie na pracę i skorzystać z płatnej pomocy pośredników przy uzyskaniu wizy. Kosztowało to odpowiedni 250 i 1000 euro.

Dziennikarz przedstawił swoją rozmowę z pośrednikiem, który zaoferował, że zorganizuje pozwolenie na pracę (konieczne do uzyskania wizy) na 9 miesięcy za 250 euro. "Proces potrwa 2-5 dni. Zaliczka 135 euro. My robimy dokumenty, wysyłamy zdjęcie, ty wysyłasz resztę kwoty. Dopiero wysyłamy dokumenty kurierem" - pisał pośrednik. Jako dowód rozmówca przedstawił dokumenty wystawione dla obywateli Sudanu, Pakistanu i Bangladeszu. Wszystkie wystawione przez starostę grójeckiego.

- Działo się to w samym środku kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią. Gdy władza szczuła na imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu, polskie MSZ na Białorusi wydało tam setki wiz obywatelom Iranu, Iraku, Syrii, Pakistanu czy Nigerii. Wygląda na to, że o tym, czy ktoś umierał na granicy lub wjeżdżał z wizą w paszporcie, decydowała wyłącznie grubość portfela i dotarcie do odpowiednich załatwiaczy - komentował w rozmowie z portalem poseł KO Michał Szczerba.

Afera wizowa. Żaryn komentuje doniesienia Onetu

"Nikt nie otrzymałby wizy do Polski w trybie, o którym pisze Onet. Takie wnioski nie spełniłyby podstawowych wymogów. Absurdem jest sugerowanie, że taki mechanizm mógł zafunkcjonować. 99,5 procent wiz do Polski wydanych okresie 2022-2023 to wizy dla obywateli Białorusi - dla przykładu w tym okresie wydano 15 wiz obywatelom Nigerii, 10 Indii, 6 Pakistanu, 1 Syrii" - skomentował na platformie X Sekretarz Stanu w KPRM, zastępca Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn. Jednocześnie Żaryn nie podał liczb za 2021 r. (w sierpniu 2021 r. doszło do intensyfikacji kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej).

Jak przekazało w piątek Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w ciągu ostatnich 30 miesięcy łączna liczba wydanych wiz krajowych i Schengen wyniosła 1 951 176. Z tego na Białoruś przypadło 586 171 wiz, na Ukrainę - 990 116, natomiast na pozostałe kraje 374 889. "Jednocześnie prawdą jest, że w ciągu ostatnich lat znacznie spadła liczba wydanych wiz dla obywateli Federacji Rosyjskiej" - czytamy w oświadczeniu resortu.