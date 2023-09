Ciała noworodków znalezione w piwnicy. 54-latek usłyszał zarzuty zabójstwa i kazirodztwa

W piwnicy jednego z domów we wsi Czerniki (powiat kościerski, województwo pomorskie) znaleziono zakopane zwłoki noworodka, który miał urodzić się około trzech tygodni temu. Na miejsce przybyli policyjni technicy kryminalistyki oraz prokurator. Po kilku godzinach śledczy znaleźli zwłoki drugiego dziecka. Według doniesień RMF FM lekarz nie był w stanie ustalić, kiedy nastąpił poród, ponieważ drugi noworodek był w stanie znacznego rozkładu. Później odkryto także zwłoki kolejnego noworodka.

W sobotę przed południem śledczy postawili trzy zarzuty 20-letniej Paulinie - zabójstwa dwójki noworodków i kazirodztwa. W związku z zarzutami zabójstwa kobiecie grozi kara dożywotniego więzienia, za czyn kazirodczy grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. 20-latka miała być matką dzieci, a 54-latek jednocześnie ich ojcem i dziadkiem.

Jak poinformowało Radio Gdańsk po godzinie 17:00, 54-letni mężczyzna usłyszał pięć zarzutów. Trzy dotyczą zabójstwa noworodków, a dwa kazirodztwa. "Śledczy ustalili, że mężczyzna przymusił do współżycia seksualnego także drugą swoją córkę" - czytamy.

Do sądu złożony zostanie wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanych na trzy miesiące. Czynności z podejrzanymi zostały obecnie zakończone, prokuratura nie podaje, czy przyznali się do winy.

Służby nie wykluczają, że na posesji może być więcej ciał. Pracują tam policjanci ze skanerem 3D i psami przeszkolonymi do wykrywania zwłok. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady, które mają pomóc w wyjaśnieniu okoliczności śmierci noworodków.

12 dzieci Piotra G.

Dziennikarze "Faktu" dotarli do informacji na temat rodziny z Czerników. 54-letni ojciec kobiety Piotr G. został wdowcem 15 lat temu i samodzielnie zajął się opieką nad dwunastką dzieci. Mieszkańcy relacjonowali, że jego żona przed śmiercią miała nadużywać alkoholu. - Czasem z tego domu dochodziły jakieś krzyki. 15 lat temu żona zmarła. On został z dziećmi sam. Było ich 12. Co niedzielę szli na spacer czy na grzyby. Pamiętam, że była kiedyś policja i opieka społeczna, ale sprawę zamknięto. Też wtedy słyszało się o jakimś dziecku. Nie było widać, że jest w ciąży, może sobie bandażowała brzuch - poinformował "Fakt" jeden z sąsiadów rodziny.