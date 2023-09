Strzelanina w Celinach pod Częstochową. Nie żyją dwie osoby w wieku 44 i 52 lat

Jak informuje RMF FM, do zdarzenia doszło w sobotę 16 września przed południem w miejscowości Celiny pod Częstochową (województwo śląskie). W miejscu tym doszło do strzelaniny - podała rozgłośnia. Z kolei dziennikarze TVN 24 ustalili, że ciało jednej z ofiar zostało znalezione około godziny 10 przy ulicy Głównej przez przypadkową osobę.

Tragedia w Celinach pod Częstochową. Policjanci znaleźli ciała dwóch mężczyzn

Najpierw policjanci potwierdzili zwłoki pierwszej ofiary. Ciało znajdowało się obok stojącego przy drodze samochodu. Następnie funkcjonariusze przystąpili do dokładnego sprawdzenia miejsca, którego dotyczyło zgłoszenie. Wówczas znaleziono drugie ciało.- Przybyli na miejsce policjanci, w trakcie wykonywania czynności, znaleźli nieopodal, w tej samej miejscowości, ciało 44-latka - przekazała Barbara Poznańska, rzeczniczka częstochowskiej policji. Policja nie potwierdza na razie, by mężczyźni mieli rany postrzałowe.

Jak przekazało TVN24, zmarłymi są dwaj mężczyźni w wieku 52 i 44 lat. Na razie nie wiadomo, jakie są ewentualne motywy zbrodni. Na miejscu cały czas pracują policjanci. Artykuł będzie uzupełniany o nowe informacje, jeśli takie napłyną.

