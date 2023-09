Zbigniew Ziobro skomentował wypowiedź Mariana Banasia, który stwierdził, że "jest przygotowany plan aresztowania jego syna". Ziobro zdementował te doniesienia. Zdaniem ministra sprawiedliwości słowa przewodniczącego Najwyższej Izby Kontroli to przejaw "desperacji" i element kampanii wyborczej.

Zbigniew Ziobro twierdzi, że Marian Banaś chce "przykuć uwagę" wyborców. Jego syn startuje z list Konfederacji

Zbigniew Ziobro poruszył temat Mariana Banasia podczas rozmowy z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM. Jak powiedział minister sprawiedliwości podczas programu z 16 września, "to nieprawda, że syn Mariana Banasia zostanie zatrzymany przed wyborami". Ziobro uważa, że istotny w kontekście tej sprawy jest start w najbliższych wyborach Jakuba Banasia, syna szefa NIK. Jakub Banaś będzie kandydował do Sejmu z warszawskiej listy Konfederacji.

- To kompletnie wymyślona historia. Desperacja tych, którym topnieją sondaże poparcia. Jego (Mariana Banasia - red.) syn startuje w wyborach i tworzeniem takiej atmosfery sensacji zwraca na to uwagę. Polityka jest też formą przykuwania uwagi do osób, które startują, czy to w oparciu o fakty prawdziwe, czy o zmyślone. Platforma tak działa i dlatego Marian Banaś tak powiedział (...). Ja bym chyba jako pierwszy wiedział o czymś takim. Ja też się pytałem, czy to jest prawda i dowiedziałem się, że nie, więc w tym sensie się uśmiecham. To jest niestety kampania wyborcza - powiedział Zbigniew Ziobro.

Marian Banaś: Rządzący chcą próbować wciągnąć Najwyższą Izbę Kontroli w grę i walkę polityczną

Pisaliśmy, że według Mariana Banasia obóz rządzący obawia się raportów Najwyższej Izby Kontroli, więc próbuje ograniczyć działania tej instytucji. Z tym właśnie ma być związany plan aresztowania syna szefa NIK.

- Rządzący chcą próbować wciągnąć Najwyższą Izbę Kontroli w grę i walkę polityczną, bo obawiają się raportów, które zgodnie z planem NIK realizuje. A najlepszym przykładem na to, żeby ograniczyć działania NIK, są informacje, które otrzymałem w sposób wiarygodny, że w najbliższym czasie, przed albo po marszu organizowanym przez Platformę Obywatelską, jest przygotowany plan aresztowania mojego syna, jak również synowej, jak również niektórych pracowników NIK. Żeby mnie zastraszyć, żeby kolejne raporty się nie ukazały - powiedział Marian Banaś 14 września w RMF FM.