Śmierć 16-letniego Sebastiana z Wrocławia. Policja zatrzymała trzy osoby, w tym 14-latkę

16-letni Sebastian zaginął 4 września, gdy wyszedł z mieszkania swoich dziadków we Wrocławiu do sklepu. 8 września jego ciało znaleziono w jednym z wrocławskich apartamentowców, przy ulicy Czystej - informują lokalne media. Śledczy po wykonaniu sekcji zwłok poinformowali, że badanie nie wykazało, że Sebastian został zamordowany, a jego ciało nie w żaden sposób skrępowane. Nie stwierdzono także obrażeń ciała, które mogłyby doprowadzić do śmierci. Taką wersją zdarzeń przedstawili natomiast członkowie rodziny chłopaka.

Śmierć 16-letniego Sebastiana z Wrocławia. Policja zatrzymała trzy osoby

W piątek "Gazeta Wrocławska" poinformowała o najnowszych postępach w śledztwie w sprawie śmierci nastolatka: zatrzymano trzy osoby. - Nad sprawą zaginięcia pracowali policjanci z wrocławskiego komisariatu na Krzykach, a następnie czynności procesowe i pozaprocesowe w sprawie wykonywali funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto. Ich skuteczne i prowadzone wiele godzin działania, pozwoliły na szybkie zatrzymanie trzech osób mogących mieć związek ze śmiercią 16-latka. Była to 14-latka oraz dwóch mężczyzn, w wieku 17 i 26 lat - powiedział kom. Wojciech Jabłoński z wrocławskiej policji.

Sąd rodzinny zdecydował, że zatrzymana nastolatka trafi do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, a 17-latek i 26-latek trafili do tymczasowego aresztu. Zgodnie z informacjami policjantów wszyscy zatrzymani są podejrzani o to, że nie udzielili pomocy 16-latkowi, mimo tego, że widzieli jego stale pogarszający się stan zdrowia oraz pozostawili go w zamkniętym mieszkaniu.

Wrocław. Policja zdementowała doniesienia rodziny Sebastiana dotyczące śmierci 17-latka

Policja zaprzeczyła informacjom podawanym przez rodzinę 16-latka. - W piątek (8 września - red.) funkcjonariusze znaleźli ciało. Mogę potwierdzić, że był to zaginiony Sebastian. Stanowczo dementujemy doniesienia o tym, że ciało było związane i znalezione w okolicznościach świadczących o zabójstwie. Jednak na tym etapie śledztwa nie możemy wykluczyć żadnych wersji - powiedziała Aleksandra Freus z Komedy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Przypomnijmy, że wcześniej rodzina nastolatka utrzymywała, że został on zamordowany, a jego ciało było skrępowane i pozostawione na krześle, o czym możemy przeczytać w "Gazecie Wrocławskiej". "Zwyrodnialcy zabili mi wnuczka (...). Wyszedł z domu 4 września o godzinie 22:00 do pobliskiej Żabki po picie do szkoły. Znaleziono go związanego, nieżywego na terenie Wrocławia" - napisał dziadek nastolatka w poście opublikowanym 9 września w mediach społecznościowych. Bliscy Sebastiana twierdzili również, że po zaginięciu chłopaka odbierali "dziwne telefony od obcych osób, zapewniających, że chłopak wkrótce wróci do domu".

