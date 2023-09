W Warszawie ruszył Marsz Gniewu. Transport publiczny ostrzega, że będą utrudnienia

Zgodnie z zapowiedziami związków zawodowych dziś w Warszawie rusza Marsz Gniewu. Jego bezpośrednią przyczyną jest - jak czytamy w przygotowanym przez organizatorów opisie - brak realizacji postulatów pracowników budżetówki. Domagali się oni waloryzacji średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń o 20 proc. od 1 lipca 2023 roku i 24 proc. od 1 stycznia 2024 roku. Rządowy projekt budżetu na przyszły rok zakłada podwyżki o 6,6 proc. dla pracowników budżetówki oraz dodatkowy wzrost o 5,7 proc. z funduszu wynagrodzeń, który nie obejmie jednak wszystkich pracowników.

REKLAMA

Zobacz wideo Podwyżki dla budżetówki? Kierwiński: Policzyliśmy koszty podwyżek

Protest pracowników budżetówki w Warszawie. "Panie Premierze, to ostatni moment"

Marsz Gniewu ruszył o godzinie 12 spod Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie i kieruje się w stronę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Trasa marszu przebiega z placu Defilad przez Aleje Jerozolimskie, Nowy Świat i Wiejską do Sejmu RP. Następnie kontynuuje ulicą Piękną i Alejami Ujazdowskimi do Kancelarii Premiera. Według planów marsz potrwać ma do godziny 17.

"Panie Premierze, to ostatni moment na spełnienie słusznych postulatów Pracowników na co dzień pełniących służbę dla Państwa i Obywateli. Bez godziwie wynagradzanych Pracowników szeroko pojętej sfery budżetowej i jednostek sektora finansów publicznych sprawne Państwo nie istnieje!" - czytamy w oświadczeniu organizatorów akcji. "Działając w imieniu setek tysięcy Pracowników oczekujemy niezwłocznej reakcji i spełnienia postulatów".

Marsz Gniewu w stolicy. Warszawski Transport Miejski ostrzega o utrudnieniach w ruchu

O utrudnieniach w ruchu spowodowanych zgromadzeniem protestujących poinformował Warszawski Transport Publiczny (WTP). Z komunikatu dowiadujemy się, że z brakiem możliwości przejazdu mogą zetknąć się linie autobusowe 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 158, 159, 166, 171, 175, 180, 222, 501, 503, 507, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 525, E-2 oraz linie tramwajowe 15, 18, 22, 24, 25, 35, 4, 7, 9. "W przypadku braku możliwości przejazdu, linie będą kierowane na trasy objazdowe" - komunikuje WTP. Szczegółową listę objazdów znaleźć można pod poniższym adresem.

W związku z utrudnieniami WTP zaleca korzystanie z metra oraz pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Informuje również, że na przystankach obecni będą pracownicy WTP, którzy w kluczowych miejscach będą kierować pasażerów do najlepszego dostępnego środka transportu.