Olsztyńska policja poszukuje grupy nastolatków, którzy uszkodzili bramę na jednym z osiedli. W tym celu upubliczniła ich wizerunki. Czy było to konieczne i adekwatne do czynu? Policja odpowiedziała nam na to pytanie. To zresztą niejedyny przypadek, gdy - wydawałoby się - w błahych sprawach ujawniany jest wizerunek poszukiwanych.

2 Fot. Policja Otwórz galerię Na Gazeta.pl