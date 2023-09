Pod koniec sierpnia wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk został odwołany przez premiera Mateusza Morawieckiego z funkcji sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Stanowisko stracił wówczas także dyrektor departamentu konsularnego Michał Jakubowski. Zwolnienia miały bezpośredni związek z tzw. aferą wizową, w wyniku której 31 sierpnia do budynku resortu dyplomacji weszli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Cała akcja związana była z "międzynarodowym śledztwem dotyczącym działalności indyjskiej spółki VFS Global, pośrednika w zdobywaniu wiz".

REKLAMA

Zobacz wideo Konferencja Tuska w sprawie afery wizowej. "Wydano 250 tysięcy wiz!"

Afera wizowa. Posłowie KO z pilną kontrolą w MSZ. Pokazali tabele z danymi

W miniony czwartek (14 września) Onet opublikował informacje, z których wynikło, że wiceminister MSZ Piotr Wawrzyk został wyrzucony z rządu i z list PiS, bo pomógł swoim współpracownikom stworzyć nielegalny kanał przerzutu imigrantów z Azji i Afryki przez Europę do USA. Aby kanał jednak mógł zostać otwarty, polskie służby miały pod naciskiem Wawrzyka i jego współpracowników przyznawać wizy konkretnym osobom m.in. w Indiach.

W piątek do afery wizowej odnieśli się politycy Koalicji Obywatelskiej, którzy z interwencją poselską udali się do MSZ. - Jesteśmy w MSZ, aby uzyskać dokumenty w sprawie afery wizowej. Wiemy, że docierały tu pisemne sygnały, że ta afera wizowa trwa. To nie jest tak, że ta afera pojawiła się w tym roku. Informacja o tym, że polskie wizy sprzedawane są jak leci, bez kontroli, były sprzedawane od lat. Informacje te były przesyłane różnymi kanałami do MSZ. To jest informacja publiczna, więc MSZ ma obowiązek udostępnić nam te informacje - przekazał rzecznik PO Jan Grabiec.

W interwencji uczestniczył także sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński, który przedstawił tabele uzyskane w resorcie spraw zagranicznych. - To na podstawie tych tabel pokazujemy konkretne dane. Niech ministerstwo przekaże dokładnie te same dane. Wtedy wszyscy zobaczą, jakimi oszustami są. W tej sprawie są rzeczy szalenie niebezpieczne - podkreślił polityk. Sekretarz generalny PO skierował także pytanie bezpośrednio do Mariusza Kamińskiego. Kierwiński zapytał o to, "czy służby specjalne krajów NATO informowały polskie władze, że polskie wizy zostały wydane obywatelom krajów afrykańskich i azjatyckich, które znajdują na listach osób szczególnie niebezpiecznych".

KO składa zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa MSZ

Co więcej, 15 września politycy Koalicji Obywatelskiej złożyli w łódzkiej prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua w związku z aferą wizową w resorcie dyplomacji. - Wszyscy wiemy, że mamy do czynienia z gigantyczną aferą korupcyjną. 250 tys. uchodźców, migrantów ekonomicznych z Afryki i Azji przybyło bez kontroli do naszego kraju - powiedział na piątkowej konferencji prasowej poseł KO Dariusz Joński. Polityk podkreślił, że po kontrolach zarówno posłów, jak i niezależnych mediów ujawniono "proceder nielegalnego i korupcyjnego mechanizmu", który zagrażał nie tylko bezpieczeństwu Polski, ale także Europy i Stanów Zjednoczonych.

-To wszystko nie mogłoby się odbywać, gdyby nie zgoda kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, urzędników najwyższego szczebla - podkreślił Joński. Polityk Koalicji Obywatelskiej zaznaczył jednocześnie, że "wszystko się działo pod nosem ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua, który od kilku dni milczy i nie chce przekazywać żadnych informacji"

Według informacji przekazanych przez "Gazetę Wyborczą" poseł PiS i lider łódzkiej listy wyborczej miał wiedzieć o handlu polskimi wizami. O aferze mieli być poinformowani także członkowie MSWiA oraz resortu rolnictwa. Dotychczas zarzuty przedstawiono siedmiu osobom podejrzanym o działania korupcyjne przy przyspieszaniu postępowania wizowego. Dodatkowo, jak poinformowali zastępca dyrektora Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej prokurator Daniel Lerman oraz zastępca ministra koordynatora ds. służb specjalnych Stanisław Żaryn, trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane.