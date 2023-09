Antycyklon Quiteria przyniesie dużą zmianę w pogodzie. Będzie powrót lata?

Za ostatnie załamanie pogody odpowiadał chłodny front atmosferyczny, który przemieszczał się z zachodu na wschód. W ostatnich godzinach odsunął się on poza granice Polski i tym samym ustąpił miejsca rozległemu antycyklonowi Quiteria, który w miarę upływu dnia będzie przynosił coraz większą poprawę aury.

REKLAMA

Zobacz wideo Co powoduje dramatyczny stan polskich rzek? Piotr Bednarek wyjaśnia

Pogoda na piątek. Antycyklon Quiteria przywróci lato

Już od piątkowego poranka na mieszkańców niemal całej Polski czekać będzie słoneczne, bezchmurne niebo. Jedynie lokalnie mogą utworzyć się drobne mgły i zamglenia. Początkowo nad ranem może być jeszcze nieco chłodniej. W wielu regionach kraju temperatura nie będzie przekraczać 12 st. C. Sytuacja zmieni się w ciągu dnia, kiedy odczujemy znaczne ocieplenie. Napływające do kraju ciepłe masy powietrza z południowego zachodu sprawią, że na całym obszarze Polski odczuwalny będzie komfort termiczny.

Najcieplej będzie w centrum i na zachodzie kraju. Tam termometry wskażą od 23 st. C do 24 st. C. Najchłodniejszym regionem będzie dziś północ. Stanie się tak, ponieważ ciepłe masy powietrza dotrą w tamte obszary najpóźniej. Na Pomorzu spodziewać się więc można temperatury w granicach 18 st. C. Chłodniej będzie także w rejonach podgórskich Karpat. Tam temperatura sięgnie maksymalna około 17 st. C. W piątek uspokoi się także wiatr, dzięki czemu nie będzie on obniżał temperatury odczuwalnej.

Zniknie deszcz, a stabilna pogoda dobrze wpłynie na nasze samopoczucie

Po deszczowym czwartku, w piątek opady całkowicie zanikną, a nad Polską pojawi się bezchmurne niebo. Dodatkowo ciśnienie atmosferyczne zacznie wzrastać, co wpłynie na poprawę warunków biometeorologicznych. Sucha i stabilna pogoda sprzyjać będzie poprawie ogólnego samopoczucia u wielu osób. Jak podkreślił Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, "zróżnicowane w przebiegu dobowym środowisko termiczne (rano i wieczorem odczuwalnie chłodno, w dzień ciepło) stwarzać będzie dogodne warunki dla hartowania organizmu". Co więcej, na organizm korzystnie wpłynie podwyższona zawartość tlenu w powietrzu oraz zwiększony dopływ promieniowania słonecznego. Eksperci podkreślili, że w kolejnych dniach, w związku z pozostawaniem kraju w stabilnym, suchym środowisku wyżu, nadal będzie występować korzystna biotropia pogody.