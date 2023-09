Marian Banaś twierdzi, że są plany aresztowania jego syna i synowej. "Żeby mnie zastraszyć"

Prezes Naczelnej Izby Kontroli Marian Banaś był gościem w RMF24 w czwartek 14 września. Podczas rozmowy odniósł się do "afery wizowej" i zapowiedział, że kontrola NIK w tej sprawie nastąpi w przeciągu około tygodnia w trybie doraźnym. Marian Banaś poinformował również, że nie bierze udziału w kampanii wyborczej, co mają zarzucać mu politycy PiS.

Marian Banaś: Jest przygotowany plan aresztowania mojego syna, synowej i niektórych pracowników NIK. Żeby mnie zastraszyć

Marian Banaś stwierdził, że jest urzędnikiem państwowym, a nie politykiem i realizuje swoje obowiązki zgodnie z Konstytucją i ustawą o NIK. - Rządzący chcą próbować wciągnąć Najwyższą Izbę Kontroli w grę i walkę polityczną, bo obawiają się raportów, które zgodnie z planem NIK realizuje. A najlepszym przykładem na to, żeby ograniczyć działania NIK, są informacje, które otrzymałem w sposób wiarygodny, że w najbliższym czasie przed albo po marszu organizowanym przez Platformę Obywatelską, jest przygotowany plan aresztowania mojego syna, jak również synowej, jak również niektórych pracowników NIK. Żeby mnie zastraszyć, żeby kolejne raporty się nie ukazały - powiedział prezes NIK w rozmowie z RMF24.

Prezes NIK przekazał, że posiada te informacje z wiarygodnych źródeł. - Na szczęście w Polsce są jeszcze ludzie uczciwi, prawi i to we wszystkich instytucjach państwowych, również w prokuraturze, sądownictwie, służbach specjalnych - poinformował. Marian Banaś nie chciał jednak odpowiedzieć, o co ewentualnie ma być oskarżony syn prezesa NIK - Jakub. - Wystarczy jakikolwiek zarzut, jakiegoś świadka i jest to powód, żeby w areszcie trzymać człowieka rok, dwa lata w sposób karygodny i bez podstaw - odpowiedział Banaś.

NIK opublikuje kolejne raporty, które mogą uderzyć w PiS. "To są rzeczy, które rządzący nie chcieliby, żeby zostały opublikowane"

Marian Banaś został zapytany, dlaczego PiS miałoby się tak bardzo bać NIK-u, żeby przygotować taki atak. - Kolejne raporty czekają na opublikowanie. Mam tu na myśli NCBR, kontrole Odry, gospodarka wydatkowa Telewizji Polskiej. To są rzeczy, które rządzący nie chcieliby, żeby zostały opublikowane - powiedział prezes NIK. Dziennikarz zapytał, czy w tych raportach znajdują się informacje, które mogłyby zagrozić rządowi. - Gdyby tak nie było, takich planów (aresztowań) - bo nie wiadomo czy będą zrealizowane, by nie podejmowano - mówił szef NIK.

Jak informowaliśmy, syn prezesa NIK został zatrzymany 23 lipca 2021 roku na lotnisku w Krakowie, gdy wracał z urlopu wraz ze swoją żoną. Jakub Banaś został zatrzymany i skuty w kajdanki przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego i przetransportowany do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Banasiowi, jego żonie oraz Tadeuszowi G. przedstawiono szereg zarzutów związanych z wyłudzeniami. Jakub Banaś nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów.