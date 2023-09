Policjanci zatrzymali kierowcę podczas czwartkowego dyżuru grupy "Speed" w Zakopanem (woj. małopolskie). Okazał się być nim 18-latek z powiatu tatrzańskiego, który zaledwie dwa dni wcześniej odebrał prawo jazdy. Mężczyzna nie zdążył jeszcze odebrać dokumentu z wydziału komunikacji, a już popełnił wykroczenie, które sprawiło, że stracił uprawnienia.

Małopolskie. 18-letni kierowca stracił prawo jazdy dwa dni po jego wydaniu

Grupa Speed zarejestrowała, że kierowca jechał w terenie zabudowanym na DK-49 przez miejscowość Groń z prędkością 106 kilometrów na godzinę. 18-latek przekroczył tym samym dozwoloną na tym odcinku drogi prędkość o 56 km/h. Ponadto mężczyzna nie zastosował się do obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa. Policja ukarała kierowcę mandatem w wysokości 1600 zł i 18 punktami karnymi. Nieprzepisowa jazda doprowadziła do utraty prawa jazdy na trzy miesiące po dwóch dniach od jego wydania.

Policja przypomina, w jakich sytuacjach może zostać zatrzymane prawo jazdy. Kierowcy mogą stracić uprawnienia

Policja przypomina, że prawo jazdy jest zatrzymywane w konkretnych sytuacjach. "Za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym powyżej 50 km/h powoduje nałożenie na kierowcę mandatu, 10 punktów karnych i zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące" - poinformowała Policja Małopolska w komunikacie.

Funkcjonariusze zaznaczają, że brak refleksji ze strony kierowcy może doprowadzić do całkowitej utraty uprawnień do kierowania pojazdu. "Jeżeli w tym czasie kierowca zostanie zatrzymany podczas kierowania pojazdem, policjanci nałożą na niego kolejny mandat, a okres bez prawa jazdy zostanie przedłużony do sześciu miesięcy. Jeżeli to nie pomoże i kierowca po raz kolejny będzie kierował samochodem, wówczas oprócz mandatu organ wydający prawo jazdy cofnie temu kierowcy uprawnienia do kierowania" - przekazała policja.