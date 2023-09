Część willi na warszawskim Żoliborzu, w której mieszka Jarosław Kaczyński, została wystawiona na sprzedaż, o czym poinformował "Fakt". Ekspert ds. bezpieczeństwa opowiedział, jakie działania będą podejmowane przez służby, jeżeli nowa osoba zamieszka obok prezesa Prawa i Sprawiedliwości. W przeszłości budynek na Żoliborzu był miejscem tajnych spotkań wpływowych polityków PiS, którzy korzystali z niedostępnej dla osób z zewnątrz Izby Pamięci Lecha Kaczyńskiego.

Jeśli nowy sąsiad zamieszka obok Kaczyńskiego, "służby będą ustalać, kim jest i jakie ma intencje"

Z oświadczenia majątkowego prezesa PiS wynika, że Jarosław Kaczyński jest właścicielem jednej trzeciej willi na Żoliborzu o powierzchni 150 metrów kwadratowych. Na balkonie znajdującym się w tej części budynku, która należy do innej osoby, zawisł baner z napisem "Sprzedam" i numerem telefonu. Michał Marszał z tygodnika "NIE" ustalił, że właściciel drugiej części willi chce ją sprzedać za 2,7 mln złotych.

Ekspert ds. bezpieczeństwa i infrastruktury krytycznej Marcin Samsel stwierdził, że osoba, która kupi taką nieruchomość, będzie obiektem zainteresowania ze strony służb. - Jeżeli obok prezesa Kaczyńskiego wprowadzi się nowy sąsiad, służby na pewno nie przejdą wobec niego obojętnie. Taki właściciel lokalu zostanie dokładnie sprawdzony. Przede wszystkim będą ustalać, kim jest i jakie ma intencje. Będą też zastanawiać się nad dalszym zabezpieczeniem tej części budynku przed kwestiami inwigilacji prezesa Kaczyńskiego - stwierdził Marcin Samsel.

Ekspert dodał, że "jest szereg procedur, które stosuje się w takiej sytuacji". - Będą też sprawdzać, czy osoba, która widnieje jako kupujący, naprawdę będzie kupującym, a nie tylko podstawioną przez kogoś osobą. Urząd skarbowy może nawet sprawdzić legalność pieniędzy, które mają zostać przeznaczone na zakup tego domu - zauważył Marcin Samsel.

Kustosz Izby Pamięci Lecha Kaczyńskiego na Żoliborzu: To zawsze była elitarna, zamknięta placówka

W przeszłości, tuż obok domu prezesa PiS, znajdowała się siedziba Izby Pamięci Lecha Kaczyńskiego, o czym pisaliśmy. Choć obiekt ten przedstawiano jako "ważny ośrodek myśli intelektualnej" i "prezentacji szeroko rozumianej twórczości nawiązującej do osoby i dorobku Lecha Kaczyńskiego", dostęp do izby był mocno ograniczony. Jej kustosz przyznawał, że "to zawsze była elitarna, zamknięta placówka", przeznaczona "właściwie tylko dla pana prezesa". Dziennikarze informowali, że w izbie przebywali także Mateusz Morawiecki, Andrzej Duda oraz inni wpływowi politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością.

Jak pisaliśmy, w 2017 roku informowano, że w budynku na Żoliborzu mógł się znajdować pierwszy sarkofag Lecha i Marii Kaczyńskich, który został uszkodzony podczas ekshumacji pary prezydenckiej. Wyborcza.pl przekazywała, że zaginiony sarkofag "według nieoficjalnych informacji ma trafić do Instytutu Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który mieści się na warszawskim Żoliborzu, tuż obok domu, w którym mieszka Jarosław Kaczyński".