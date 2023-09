Zobacz wideo Czego możemy się spodziewać po Lewicy w nowym rządzie?

Czwartkowe wydanie specjalne w TVP Info to prawdopodobnie odpowiedź na coraz to nowe medialne informacje dotyczące afery wizowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i tego, że Polska, a precyzyjniej - rząd Zjednoczonej Prawicy - miał chcieć ściągnąć do kraju znaczną liczbę migrantów.

Alternatywna rzeczywistość TVP Info i wydanie specjalne o imigrantach

"Psychoza strachu" w Chorwacji, zabójstwa i gwałty we Francji, rozboje w Niemczech i ataki terrorystyczne w Szwecji - to obraz chaosu w Europie, który wyłania się po zaledwie 30 minutach oglądania TVP Info w czwartek. Było łączenie z pracownikiem stacji w Chorwacji, który mówił, że kryzys w tym państwie trwa od 2015 roku, a mieszkańcy obawiają się, co się stanie, kiedy imigranci pojawią się przy granicy zimą. Relacja była ilustrowana zdjęciami młodych, ciemnowłosych mężczyzn. Inny pracownik opowiadał w studiu o włoskiej wyspie Lampedusa i dużej liczbie migrantów, którzy na nią dopływają oraz prezentował statystyki policyjne, sugerując związek liczby przestępstw w krajach europejskich z liczbą imigrantów. Gwałty, zabójstwa, kradzieże - na górze zestawienia pojawiały się: Belgia, Francja, Szwecja i Finlandia, która - tu cytat - "została najechana przez imigrantów". Wreszcie pracownik państwowej telewizji stwierdził, że "Polska jest najbezpieczniejszym krajem w Europie", ponieważ liczba przestępstw w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców jest u nas niższa niż we wspomnianych państwach Unii Europejskiej.

Temat kryzysu migracyjnego w Europie - jak każdy inny - był pretekstem do ataków na Donalda Tuska. 87 razy TVP Info zapraszało przewodniczącego PO Donalda Tuska do udziału w programie "Strefa Starcia", gdzie miałby debatować z premierem Mateuszem Morawieckim - ogłosił prowadzący ten program. Z kolei gość stacji komentując tę informację, mówił o rzekomym "cynizmie" Tuska i jego "ambicjach, by debatować z Kaczyńskim". Na Twitterze [obecnie portal X] TVP Info zamieściło fragment konferencji prasowej Przemysława Czarnka, Rafała Bochenka i Piotra Müllera, za którymi na czarnej płachcie napisano hasło: "Tusk = inwazja nielegalnych imigrantów". Bochenek twierdził, że dziennikarze, którzy pytają o aferę wizową, mówią rzekomo "o sprawie marginalnej i incydentalnej", a "aferę kręci TVN i PO".

Donald Tusk pyta o wizy dla migrantów

Również w czwartek na konferencji prasowej o aferze wizowej mówił lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. - Nazwijmy rzeczy po imieniu, pisowski rząd zaangażował się w proceder przerzucania setek tysięcy ludzi wyposażonych w polskie wizy do naszego kraju. Mówimy o liczbach nieprawdopodobnych, ale niestety prawdziwych. W ciągu 30 miesięcy wydano 250 tysięcy wiz, jeśli chodzi o państwa afrykańskie i azjatyckie - stwierdził Tusk. - To oznacza, że właściwie mniej więcej co 10 dni z Afryki i Azji wpuszczał tyle ludzi do Polski, o ilu pyta w referendum. Tak naprawdę powinni co dwa tygodnie organizować referendum - dodał były premier.

Tusk zadał władzom pięć pytań: "od kiedy wiedzieli o tym procederze, o jego skali i kierunkach tej migracji, kto z waszych współpracowników korzystał materialnie na przerzucie rekordowej liczby migrantów, gdzie jest minister Wawrzyk, czy otrzymaliście sygnały od państw sojuszniczych z NATO, o tym, że wśród migrantów było kilkaset osób podejrzewanych o terroryzm oraz kiedy odpowiecie na te pytania polskiej opinii publicznej".

Piotr Wawrzyk odwołany ze stanowiska. O co chodzi w aferze wizowej?

W ubiegły czwartek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych weszli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zbiegło się to w czasie z odwołaniem przez premiera Mateusza Morawieckiego Piotra Wawrzyka z funkcji wiceministra spraw zagranicznych. Zdymisjonowany wiceminister był odpowiedzialny za sprawy konsularne i wizowe oraz okazał się autorem projektu rozporządzenia w sprawie ułatwień wizowych dla robotników tymczasowych z około 20 krajów, w tym krajów islamskich. Rozporządzenie zakładało możliwość zatrudnienia w Polsce do 400 tysięcy pracowników.

Z ustaleń CBA wynika, że co najmniej 200 z 600 cudzoziemców starających się o wizę do Polski skorzystało z usług polskiego pośrednika ze znajomościami w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, solidnie go opłacając. Prokuratura Krajowa w komunikacie podkreśla, że w sprawie zatrzymano na razie jedną osobę - pośrednika. Śledczy nie ujawniają jego personaliów. Są jednak przekonani, że "nie działał w próżni" i współpracował z kimś w MSZ. Obecnie trwa analiza materiałów i sprzętu Wawrzyka, który zabezpieczyło CBA.

