W czwartek 14 września około godziny 00:30 w Majkowie Dużym (woj. łódzkie) na drodze krajowej nr 74 doszło do wypadku. Policjanci piotrkowskiej drogówki na miejscu zastali pojazd, który znajdował się na lewym boku w rowie - przekazała policja.

REKLAMA

Zobacz wideo Nastolatek niespodziewanie wyszedł zza busa i został potrącony

Majków Duży. Pijany kierowca dachował przez rondo

Kierowca bmw jadąc drogą nr 74 w stronę Gomulina, znajdując się na rondzie, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Następnie uderzył przodem auta w nasyp ronda, wybił pojazd, po czym przeleciał nad rondem, a następnie spadł i uderzył w latarnie - opisuje piotrkowska policja. Samochód zatrzymał się na lewym boku w rowie.

Jak się okazało, 57-latek miał w organizmie ponad 1,6 promila alkoholu i nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. "Mężczyzna wkrótce odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, spowodowanie kolizji oraz kierowanie bez uprawnień" - przekazała policja. Mężczyźnie grozi do dwóch lat więzienia.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. "Pamiętajmy, aby podczas jazdy dostosowywać prędkość do warunków atmosferycznych jak i drogowych. Bardzo nieodpowiedzialnym jest korzystanie podczas jazdy z telefonów komórkowych. Nagannym jest również wsiadanie za kółko pomimo nie posiadania uprawnień do kierowania pojazdami" - zaznacza policja.