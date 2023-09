Do zdarzenia doszło na przystanku w Jaworznie-Szczakowej (województwo śląskie). 9-latek z Jaworzna czekał na nim na przyjazd autobusu, którym miał wrócić do domu. Niespodziewanie został zaczepiony przez młodego mężczyznę. Zapytany o to, komu kibicuje, chłopiec przyznał, że nikomu. Wtedy napastnik popchnął go, a następnie kopnął w głowę.

Jaworzno. 9-latek kopnięty w głowę na przystanku. Zareagowała przypadkowa kobieta

W wyniku kopnięcia 9-latek upadł na ziemię. Gdy leżał, sprawca zabrał jego czapkę. Ostatecznie mężczyzna zbiegł, spłoszony krzykami przypadkowego przechodnia. Kobieta zaopiekowała się chłopcem, który bezpiecznie wrócił do domu. Choć dziecko nie odniosło poważnych obrażeń, jeszcze tego samego dnia zjawiło się w towarzystwie rodziców na komendzie w Jaworznie, by zgłosić tam, co się zdarzyło.

Miał dokonać rozboju na 9-latku za to, że nie kibicował żadnej drużynie. Grozi mu do 12 lat więzienia

Ustalenie tożsamości sprawcy zajęło policjantom kilka dni. Funkcjonariusze zatrzymali 20-latka, który był widziany w towarzystwie dwóch innych mężczyzn w pobliżu przystanku na chwilę przed zdarzeniem. Sprawca usłyszał już zarzut rozboju, do którego się przyznał. Prokurator przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec niego dozór policyjny wraz z zakazem zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonym. Za rozbój na 9-latku mężczyźnie grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

"Podziękowania kierujemy do kobiety, która udzieliła na miejscu pomocy dziecku. Poprzez natychmiastową reakcję spłoszyła napastnika, a następnie zaopiekowała się chłopcem. Ponownie apelujemy do wszystkich osób, które są świadkami przestępstw, by nie pozostawały obojętne wobec takich czynów i informowały o tym policję w myśl kampanii 'Nie reagujesz - akceptujesz'" - czytamy na stronie Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.