Prokuratorzy zajmujący się wypadkiem przy moście Dębnickim w Krakowie wysłali do Wielkiej Brytanii wniosek o międzynarodową pomoc prawną. Dotyczy on przesłuchania pieszego, którego kamera monitoringu zarejestrowała tuż przed wypadkiem. Śledczy zdołali ustalić, że mężczyzna widoczny na nagraniu to brytyjski turysta.

3 Fot. Policja Małopolska Otwórz galerię Na Gazeta.pl