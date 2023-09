Podczas zabawy w skateparku w Stąporkowie (woj. świętokrzyskie, pow. konecki) ośmiolatek stracił równowagę i nadział się na metalowy element ogrodzenia. Świadkowie zdarzenia wezwali straż pożarną i pogotowie.

Stąporków. Ośmiolatek nabił się na metalowe ogrodzenie

Do wypadku w skateparku doszło około godz. 18:30. Chłopiec się bawił, gdy w pewnym momencie spadł na metalowe ogrodzenie i nabił się szyją na wystający z niego element. Jako pierwsi na miejscu zdarzenia pojawili się strażacy z Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stąporkowie. Udzielili chłopcu pierwszej pomocy medycznej i zabezpieczyli miejsce lądowania helikoptera LPR.



"Niezwykle rezolutny mały człowiek dzielnie zniósł długie procedury badania i zabezpieczenia przed transportem lotniczym" - przekazali strażacy.

"Jak wrócisz do zdrowia, zapraszamy Cię wraz z mamą do naszej remizy na Piłsudskiego. U nas ćwiczą Twoi rówieśnicy, żeby w przyszłości mogli zostać dorosłymi strażakami. Chętnie poznają takich dzielnych 'człowieków'. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia" - dodali strażacy.

Chłopiec został przetransportowany do Kliniki Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Kielcach. Stan dziecka nie zagraża życiu - poinformowała Marta Solnica, dyrektorka Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa i Transportu Sanitarnego w rozmowie z "Echem Dnia".

Stąporków. Urządzenia w skateparku mają odpowiednie atesty

Burmistrzyni Stąporkowa Dorota Łukomska w rozmowie z "Echem Dnia" zapewniła, że urządzenia w skateparku, w tzw. Ogródku Jordanowskim, mają wymagane atesty. Jej zdaniem nie stwarzają też zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci.