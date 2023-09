Straż pożarna ćwiczyła na podpalonych budynkach na terenie CPK. Mieszkańcy: Chcą nas wykurzyć

Jak donosi Wirtualna Polska, 7 i 8 września w okolicy wsi Buszyce w gminie Baranów (woj. mazowieckie) mieszkańcy widzieli co najmniej trzy pożary. Mieszkańcy terenów, na których ma powstać Centralny Port Komunikacyjny, twierdzą, że "chcą ich wykurzyć".

Ćwiczenia straży pożarnej w budynkach na budowie CPK. "Nie wierzę, że jest to robione nieumyślnie"

- Zobaczyłem dym wydobywający się z budynku gospodarczego, a na podwórku dwa wozy strażackie. Strażacy wyjaśnili, że to ćwiczenia. Budynki podpalono celowo - stwierdził Kamil Szymańczak, rolnik i członek Rady Społecznej ds. CPK.

Krzysztof Stefaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim potwierdził w rozmowie z portalem, że na terenie inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego przeprowadzono ćwiczenia z udziałem strażaków oraz Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego "BOA" Komendy Głównej Policji. - W przygotowanym wcześniej murowanym budynku zgromadzono środki pozoracji (materiały palne - kartony, drewno i podpałka), które dały możliwość powstania niemal identycznych warunków, jakie panują podczas pożarów wewnątrz budynków - poinformował rzecznik, stwierdzając, że "tego typu ćwiczenia mają olbrzymią wartość szkoleniową" i planowane są kolejne.

Mieszkańcy uważają, jednak, że CPK "celowo stara się im dokuczyć". W ten sposób osoby, które nie sprzedały gruntów i domów na przedstawionych warunkach mają zostać nakłonione do transakcji - zauważa portal. Według wyliczeń Szymańczaka "na terenach objętych planem budowy megalotniska pozostała połowa mieszkańców". Może czekać ich przymusowe wywłaszczenie z odszkodowaniem. Jeśli jednak PiS przegra wybory w październiku, projekt zostanie odwołany, co przedstawiła PO w swoich "konkretach".

- Ja nie wierzę, że jest to robione nieumyślnie. (...) Grunty przejęte przez CPK są porośnięte chwastami po pas. To powoduje, że sąsiedni rolnicy muszą wydawać pieniądze na zakup środków ochrony przed chwastami. Wcześniej wykorzystali policyjny śmigłowiec, żeby latać nad zabudowaniami, strasząc zwierzęta gospodarskie. W każdy możliwy sposób starają się nas zastraszyć i pozbyć, by zająć resztę potrzebnych nieruchomości - mówi rolnik.

CPK stanowczo zaprzecza: Bzdury i nadinterpretacja

Centralny Port Komunikacyjny określił oskarżenia mieszkańców jako "bzdurę i nadinterpretację". - Informacje o rzekomym "podpalaniu domostw" i "zastraszaniu ludności" tyle mają wspólnego z rzeczywistością co newsy z Radia Erewań. (...) W czasie szkolenia doszło tylko do jednego zdarzenia, które mogło być potencjalnie niebezpieczne. Otóż mieszkaniec przebrał się w mundur strażacki i wtargnął na teren posesji. Mieszkaniec został jednak rozpoznany, poproszony o niezakłócanie ćwiczeń i zmuszony do opuszczenia nieruchomości - powiedział rzecznik CPK Konrad Majszyk w rozmowie z portalem.