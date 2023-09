Pogoda do tej pory była zdominowana przez antycyklon w formie układu Omega. Synoptycy z portalu dobrapogoda.pl zapowiadają, że wrześniowy podmuch lata powoli dobiega końca. Od zachodu przez Polskę w tym tygodniu zacznie wędrować strefa frontu atmosferycznego, co spowoduje miejscami intensywne opady deszczu oraz burze, którym czasem będzie towarzyszył grad i silny wiatr.

Pogoda. Nadchodzi koniec lata w Polsce? Synoptycy zapowiadają burze i opady deszczu

Synoptycy z IMGW opublikowali prognozę pogody, z której wynika, że w środę 13 września na wschodzie Polski można spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia. Pozostała część kraju będzie jeszcze mniej słoneczna i mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna wyniesie od około 22 stopni Celsjusza na Pomorzu do około 29 stopni w centrum i na wschodzie kraju. Natomiast nad morzem termometry wskażą 18-19 stopni. Wiatr tego dnia będzie słaby i umiarkowany z kierunków południowych i zachodnich, a podczas burz jego porywy wzrosną do 65 km/h.

W czwartek zachmurzenie w Polsce wzrośnie do umiarkowanego i dużego. Przelotne opady deszczu i burze będą zanikać stopniowo od zachodu. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 do 21 stopni. W dolinach karpackich termometry wskażą około 15 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunku północnego i północno-zachodniego.

Pogoda na weekend. Noce będą chłodniejsze, ale ciepło utrzyma się na konkretnych obszarach

Synoptycy z IMGW zapowiadają, że w piątek oraz sobotę będzie pogodnie i umiarkowanie ciepło. 15 września termometry wskażą od 18 do 22 stopni, a w sobotę od 19 do 25 stopni. Noce będzie chłodniejsze, miejscami nad ranem temperatura spadnie do 7-8 stopni. Natomiast w niedzielę najprawdopodobniej chłodniej będzie w zachodniej części kraju, a na wschodzie termometry wskażą nawet do 28 stopni.