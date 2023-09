Kto nie może zostać księdzem? Na liście episkopatu m.in. "wspierający kulturę gejowską"

Niedawno media obiegło tegoroczne zestawienie Katolickiej Agencji Informacyjnej. Wynika z niej, że w 2023 roku święcenia otrzymało 288 księży, z czego 198 księży diecezjalnych. Maciej Kazimierz z Mapblog, który zastosował inną metodologię, podał jeszcze niższą liczbę. Według jego statystyki księży diecezjalnych zostało w tym roku wyświęconych 192. "To najgorszy wynik od lat" - pisze. Tymczasem Interia przyjrzała się dokumentowi episkopatu, który określa, kto nie może zostać przyjęty do seminarium.

Kto nie może zostać księdzem? Episkopat wyjaśnia

Interia przyjrzała się opracowaniu z 2021 roku pt. "Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia" opublikowanemu przez episkopat.

"Zgodnie z wytycznymi kandydat musi przygotować podanie z wyszczególnieniem motywacji, dlaczego chce zostać księdzem, dołączyć do niego akt chrztu, bierzmowania, świadectwo maturalne oraz opinię proboszcza, katechety oraz zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza rodzinnego" - czytamy. Dokument jasno określa jednak także, kto do seminarium nie zostanie przyjęty. Są to osoby z sądowymi wyrokami oraz te, przeciwko którym toczą się procesy karne, osoby uzależnione, a także - jak pisze Interia - "aktywne homoseksualnie oraz wspierający tzw. kulturę gejowską".

Osoby, które były świadkami przestępstwa, mają być natomiast pod szczególną opieką przełożonego, a w przypadku imigrantów - istotne jest zbadanie ich motywacji.

Kryzys w polskim Kościele. Liczba neoprezbiterów spadła poniżej 200

Kryzys w polskim Kościele trwa. Kazimierz podkreśla, że 192 nowych księży to wynik najgorszy od lat, choć nie są to wszyscy nowo wyświęceni duchowni. "Liczba 192 obejmuje jedynie kleryków, którzy ukończyli w tym roku diecezjalne wyższe seminaria duchowne (łącznie z seminariami misyjnymi "Redemptoris Mater"). Nie obejmuje kapłanów, którzy otrzymali święcenia zakonne (a tych wg KAI było w tym roku 90) oraz nowych księży grekokatolickich (w liczbie 7). Uwzględniony został natomiast 1 przypadek święceń, które jeszcze się nie odbyły - archidiecezja szczecińsko-kamieńska planuje je na drugą połowę roku" - czytamy.

Niedawno w mediach zrobiło się także o odejściach księży. Tylko w samej Archidiecezji Poznańskiej było ich pięć. W krakowskiej - czterech, tymczasem do seminarium zgłosić się tylko jeden kandydat. Rzecznik krakowskiej kurii ks. Łukasz Michalczewski przyznał w rozmowie z "Gazetą Krakowską" zaprzeczył jednak tym informacjom. Rekrutacja do seminarium duchownego trwa bowiem do 15 września. - Aktualnie na pewno nie jest to tylko jedna osoba. Co do rzekomych odejść czterech osób z kapłaństwa podczas wakacji, to jest kilku księży, którzy poprosili o urlop z różnych przyczyn, m.in. zdrowotnych - podkreślił.