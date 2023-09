Policjanci z Radzynia Podlaskiego opisali przebieg wypadku, do którego doszło w miejscowości Ostrówki w powiecie radzyńskim (woj. lubelskie). Pijany kierowca dachował samochodem, w którym znajdowało się pięcioro dorosłych oraz roczne dziecko. Początkowo nikt nie przyznawał się do kierowania pojazdem. Ostatecznie jednak w豉軼iciel auta powiedział funkcjonariuszom, dlaczego spowodował wypadek.

REKLAMA

Zobacz wideo Przechodzień wepchnął przypadkową osobę pod autobus. 24-latek został zatrzymany

Radzyń Podlaski. Uczestnicy wypadku w Ostrówkach opowiedzieli policjantom o tajemniczym uciekinierze

W niedzielę 10 wrze郾ia policjanci z Radzynia Podlaskiego otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Ostrówki. Na miejscu wypadku funkcjonariusze zobaczyli toyotę, która leżała na dachu na polu uprawnym. Obok pojazdu stało trzech mężczyzn w wieku 26, 39 i 43 lat oraz dwie kobiety, 36-latka i 19-latka. Tylko ta ostatnia osoba była trzeźwa. Kobieta trzymała na rękach swoje roczne dziecko, z którym została przewieziona do szpitala.

Pijani uczestnicy zdarzenia twierdzili, że do wypadku nie doprowadziła żadna ze znajdujących się tam osób. Opowiedzieli za to policjantom o mężczyźnie, który uciekł rzekomo z miejsca zdarzenia przed ich przybyciem. To on miał być kierowcą. Cała czwórka została zatrzymana i trafiła do policyjnego aresztu. Gdy 39-letni właściciel auta wytrzeźwiał, został przesłuchany. Wtedy zmienił swoją pierwotną wersję wydarzeń.

Pijany kierowca spowodował wypadek, bo chciał odwieźć kolegę do domu. "Wyszło, jak wyszło"

Kierowca toyoty powiedział, że doszło do dachowania, ponieważ na łuku drogi stracił panowanie nad samochodem. Ustalono, że w momencie wypadku 39-latek miał niemal dwa promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna stwierdził, że wsiadł za kierownicę, ponieważ chciał odwieźć kolegę do domu. - A wyszło, jak wyszło - dodał kierowca. 39-latkowi grozi teraz do dwóch lat pozbawienia wolności.