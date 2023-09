Sebastian zaginął 4 września, gdy wyszedł z mieszkania swoich dziadków do sklepu. 8 września jego ciało znaleziono w jednym z wrocławskich apartamentowców. Śledczy wykonali już sekcję zwłok 17-latka. Jak poinformowała prokuratura, badanie nie wykazało, że Sebastian został zamordowany. Taką wersją zdarzeń przedstawili natomiast członkowie rodziny chłopaka.

Rodzina 17-latka twierdziła, że Sebastian został związany i zabity. Sekcja zwłok nie ujawniła śladów krępowania

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Anna Placzek-Grzelak opowiedziała w rozmowie z portalem tuwroclaw.com o wynikach sekcji zwłok 17-letniego Sebastiana. - Sekcja zwłok zakończyła się i nie wykazała przyczyny zgonu. Nie ujawniono żadnych obrażeń na ciele denata ani też śladów krępowania. Obecnie oczekujemy na wyniki badań toksykologicznych - stwierdziła Anna Placzek-Grzelak.

Rodzina Sebastiana przekazała wcześniej, że 17-latek został zamordowany, a jego ciało było skrępowane i pozostawione na krześle, o czym możemy przeczytać w "Gazecie Wrocławskiej". "Zwyrodnialcy zabili mi wnuczka (...). Wyszedł z domu 04.09.2023 roku o godzinie 22:00 do pobliskiej Żabki po picie do szkoły. Znaleziono go związanego, nieżywego na terenie Wrocławia" - napisał dziadek nastolatka w poście opublikowanym 9 września w mediach społecznościowych. Bliscy Sebastiana twierdzili również, że po zaginięciu 17-latka odbierali - jak czytamy na portalu tuwroclaw.com - "dziwne telefony od obcych osób, zapewniających że chłopak wkrótce wróci do domu".

Wrocław. Policja zdementowała doniesienia rodziny Sebastiana dotyczące śmierci 17-latka

Policja zaprzeczyła informacjom podawanym przez rodzinę 17-latka. - W piątek (8 września - red.) funkcjonariusze znaleźli ciało. Mogę potwierdzić, że był to zaginiony Sebastian. Stanowczo dementujemy doniesienia o tym, że ciało było związane i znalezione w okolicznościach świadczących o zabójstwie. Jednak na tym etapie śledztwa nie możemy wykluczyć żadnych wersji - powiedziała Aleksandra Freus z Komedy Miejskiej Policji we Wrocławiu.