MSZ ogłasza nowego wiceministra. Zastąpi Piotra Wawrzyka

Resort przekazał również, że do kompetencji Lindenberga należą sprawy parlamentarne, konsularne, Polonii oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej. Poprzedni wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk został pod koniec sierpnia odwołany ze stanowiska i stracił miejsce na listach wyborczych PiS. Jego usunięcie ze stanowiska było spowodowane tzw. aferą wizową, którą opisywaliśmy w Gazeta.pl.

W biogramie nowego wiceministra czytamy, że od października roku 1990 pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od 2002 r. do 2021 r. miał stopień ambasadora tytularnego w służbie zagranicznej.

"Był ambasadorem RP na Łotwie - i dodatkowo w Estonii - (1991-1996) oraz w Bułgarii (1998-2003), w Bośni i Hercegowinie (2018-2023), a także chargé d’affaires a.i w Czarnogórze (2007-2011)" - czytamy na stronie MSZ.

Piotr Wawrzyk odwołany ze stanowiska. O co chodzi z aferą wizową?

W ubiegły czwartek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych weszli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zbiegło się to w czasie z odwołaniem przez premiera Mateusza Morawieckiego Piotra Wawrzyka z funkcji wiceministra spraw zagranicznych. Zdymisjonowany wiceminister był odpowiedzialny za sprawy konsularne i wizowe oraz okazał się autorem projektu rozporządzenia w sprawie ułatwień wizowych dla robotników tymczasowych z około 20 krajów, w tym krajów islamskich. Rozporządzenie zakładało możliwość zatrudnienia w Polsce do 400 tysięcy pracowników.

Z ustaleń CBA wynika, że co najmniej 200 z 600 cudzoziemców starających się o wizę do Polski skorzystało z usług polskiego pośrednika ze znajomościami w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, solidnie go opłacając.

Prokuratura Krajowa w komunikacie podkreśla, że w sprawie zatrzymano na razie jedną osobę - pośrednika. Śledczy nie ujawniają jego personaliów. Są jednak przekonani, że "nie działał w próżni" i współpracował z kimś w MSZ. Obecnie trwa analiza materiałów i sprzętu Wawrzyka, który zabezpieczyło CBA.

