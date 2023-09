Ksiądz próbował nagrać mężczyznę w toalecie w Lublinie. 38-latek stanie przed sądem

13 września przed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód rozpocznie się proces księdza z Łukowa (woj. lubelskie). 38-latek jest oskarżony o usiłowanie nagrania telefonem komórkowym nagiego mężczyzny korzystającego z toalety w galerii handlowej w Lublinie.

Prokuratura oskarża księdza o próbę "utrwalenia wizerunku nagiego mężczyzny". Grozi mu pięć lat więzienia

Jak poinformował portal lukow.tv, prokuratura w akcie oskarżenia stwierdziła, że ksiądz usiłował "utrwalić wizerunek nagiego mężczyzny" w toalecie. Pisaliśmy, że 9 lutego policja została w tej sprawie wezwana do centrum handlowego "Vivo!". Mężczyzna korzystający z toalety poinformował, że osoba znajdująca się w sąsiedniej kabinie próbowała go nagrać. Śledczy ustalili, że był to 38-letni duchowny. Oskarżonemu księdzu grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Lublin. Kuria zawiesiła księdza oskarżonego o próbę nagrania mężczyzny w toalecie w galerii handlowej

Rzecznik kurii siedleckiej przekazał, że biskup podjął decyzję o odsunięciu 38-letniego księdza od pracy duszpasterskiej i skierował go do odosobnienia do czasu zakończenia śledztwa oraz procesu. Kuria podkreśliła jednocześnie, że wcześniej nie otrzymywano informacji, które świadczyłyby o niestosownym zachowaniu duchownego.

Lokalni dziennikarze ustalili natomiast, że w galeriach handlowych w Lublinie w przeszłości dochodziło już do sytuacji przypominających tę, do której miało dojść w lutym. Były pracownik galerii "Vivo!" twierdził, że w latach 2016-2017 ochroniarze interweniowali w sprawie mężczyzny, który nagrywał mężczyzn w ubikacji i wiercił w tym celu dziury w ścianach oddzielających toalety. Informowano również, że dziury pojawiały się też w toaletach w galerii "Plaza" w Lublinie.