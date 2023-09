Doroty szukano siedem lat. W końcu znaleziono jej zwłoki. "Mąż miał ją przy sobie"

Dorota G. zaginęła w październiku 2016 roku w miejscowości Suesterseel w Nadrenii Północnej-Westfalii na zachodzie Niemiec. Mieszkała tam z mężem Manfredem G. i ośmioletnim wówczas synem. Poszukiwania kobiety trwały siedem lat. W końcu w sprawie doszło do przełomu.

"Wkładał jej GPS do torebki. Podglądał ją. Przeszukiwał jej telefon"

Sprawą zaginięcia Doroty od początku zajmowali się dziennikarze "Interwencji" Polsatu. W rozmowie z nimi prywatny detektyw Arkadiusz Andała opowiadał, że Manfred kontrolował żonę. - Wkładał jej GPS do torebki. Podglądał ją. Przeszukiwał jej telefon, chodził za nią. Osobiście zrobił na mnie wrażenie bardzo nieufnego, czujnego. Niezwykle podejrzliwy, panicznie obawiający się zatrzymania przez policję - powiedział.

Przed zaginięciem Dorota zintensyfikowała kontakty z dawnym znajomym ze szkoły. Według siostry kobiety ich relacja była "koleżeńska, przyjacielska", nie łączyło ich nic więcej. Natomiast Manfred - w czasie jednej z rozmów nagranych przez agencję detektywistyczną - mówił, że jego żona miała romans. - Kochankowi mówiła, że ze mną nic już nie ma, natomiast mnie mówiła, że jest sama, że on jest tylko zakochany, okłamywała nas obu, igrała z nami obydwoma - stwierdził. Ojciec Doroty twierdził z kolei, że córka chciała odejść od męża i mu o tym powiedziała.

Po kłótni z mężem ślad po niej zaginął

18 października 2016 roku Dorota była w domu z Manfredem. Ich syn był w tym czasie u dziadków. Około godz. 23:00 doszło między nimi do kłótni, po której kobieta zniknęła. - Nagle, przechodząc z kuchni do salonu zobaczyłem, jak wysyła mu [znajomemu ze szkoły - red.] zdjęcia w bieliźnie. Powiedziałem, że ma wypie***lać tam, gdzie była cały weekend. I tak dalej, nie? Wyszła z domu, trzasnęła drzwiami. I poszła. Wiem, że na pewno miała 90 euro ode mnie. Karty bankomatowej nie użyła do dziś - mówił detektywowi Manfred.

Dwa dni później mężczyzna powiadomił policję o zaginięciu żony. Rozpoczęły się poszukiwania kobiety, w które zaangażowano odpowiednik policyjnego wydziału zabójstw. - Przeszukaliśmy dom, nie było tam żadnych śladów przestępstw. Żadnej krwi, nic. Do domu wprowadziliśmy także psy, one też niczego nie znalazły, nie doprowadziły nas do żadnego tropu, który wskazywałby na jakiekolwiek przestępstwo - podkreśliła Katja Schlenkermann-Pitts z prokuratury w Aachen. Okolicę przez wiele dni przeszukiwało 800 policjantów, 10 płetwonurków i sześć psów tropiących wyszkolonych w poszukiwaniu krwi i zwłok.

Przełom w śledztwie. "Nikt nie spodziewał się, że on sobie z nią wędruje"

Mimo braku dowodów na to, że Manfred miał coś wspólnego z zaginięciem żony, pozostawał on pod policyjną obserwacją. Kiedy wraz z synem przeprowadził się do innej miejscowości, służby postanowiły przeszukać ich nowy dom. - Z tyłu, w oficynie, odnaleziono zwłoki Doroty. Były w worku. Nikt nie spodziewał się, że on sobie z nią wędruje. Myślę, że on nie wiedział, po prostu, gdzie ma ją zakopać. Nie wiedział, co ma zrobić, jak my cały czas chodziliśmy i szukaliśmy. Też nie wiedział, czy policja nie chodzi. Dlatego, takie jest moje zdanie, że uznał, że tak jest najbezpieczniej - powiedziała "Interwencji" Johanna Balla, która brała udział w poszukiwaniach zaginionej. "Mąż miał ją przy sobie" - podkreśla polsatnews.pl.

Sekcja zwłok wykazała, że Dorota G. została uduszona. Policja aresztowała Manfreda. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Za kilka dni w Radlinie odbędzie się pogrzeb kobiety.