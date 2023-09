Jest nazywana "twarzą lex Czarnek 3.0". Kim jest Karolina Paleń? "Nie pracowała w szkole"

Od 2018 roku Karolina Paleń jest radną Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Stalowa Wola (woj. podkarpackie). Pełni też funkcję pełnomocniczki komitetu inicjatywy ustawodawczej, czyli "Chrońmy dzieci", o której opozycja mówi, że to ustawa lex Czarnek w wersji 3.0. Ma 35 lat i ukończyła pedagogikę społeczno-opiekuńczą na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Jest również absolwentką studiów podyplomowych dotyczących mediacji, organizacji i zarządzania oświatą, a także zarządzania funduszami europejskimi. Pracowała w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, natomiast od grudnia 2022 roku jest dyrektorką Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata Alberta i Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II.

W maju br. na antenie Radia Maryja wyjaśniała, że chce chronić dzieci "przed treściami, jakie są im przekazywane". - Chodzi o treści nieodpowiednie do ich wieku, do rozwoju emocjonalnego najmłodszych. Chciałabym, żebyśmy my, rodzice, mieli realny wpływ na to, co będzie przekazywane naszym dzieciom. (...) Stąd nasz pomysł i przedstawiony projekt zmian do ustawy Prawo oświatowe - mówiła Paleń.



- Nie pracowała ani w szkole, ani w przedszkolu. Jej dziecko chyba jest jeszcze za małe, żeby chodzić do przedszkola. Zaskakujące jest to, że współpracowała z organizacjami pozarządowymi, a w tym projekcie chce im uniemożliwić współpracę ze szkołami - komentowała zaangażowanie Karoliny Paleń, radna i była posłanka Renata Butryn z KO, cytowana przez "Gazetę Wyborczą".

Polityczka dodała również, że Paleń jest bardzo aktywną przedstawicielką PiS. - Bardzo blisko współpracuje z prezydentem Stalowej Woli Lucjuszem Nadbereżnym, który jest nazywany "cudownym dzieckiem PiS". Prawdopodobnie to on ją zarekomendował do komitetu obywatelskiego - dodała Butryn.

Senat ostatecznie odrzucił lex Czarnek 3.0

7 września Senat odrzucił nowelizację ustawy Prawo oświatowe, czyli tzw. lex Czarnek 3.0. Miała ona wprowadzić w szkołach i przedszkolach zmiany dotyczące prowadzenia zajęć przez organizacje i stowarzyszenia pozarządowe. Teraz nowelizacja ustawy wróci do Sejmu. Projekt "Chrońmy dzieci" będzie przedmiotem obrad parlamentu, który zostanie wyłoniony w październiku br.