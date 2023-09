Tajemnicza śmierć 16-latka z Wrocławia. Rodzina zaczęła odbierać dziwne telefony. "Mamo, babciu, ratunku!"

Sebastian w poniedziałek 4 września wyszedł z domu przy ul. Zaporoskiej we Wrocławiu, ale już nie wrócił. We wtorek jeszcze rozmawiał z dziadkami przez telefon. Policja kazała czekać rodzinie na formalne zgłoszenie zaginięcia 48 godzin - informuje "Gazeta Wyborcza". Trzy dni później znaleziono jego ciało w apartamencie w centrum miasta. Przez całą sobotę 9 września bliscy 16-latka odbierali niecodzienne telefony. Od jednej z osób podających się za policję, matka Sebastiana usłyszała, że był związany. Informację tę dementuje policja.

Tajemnicza śmierć 16-letniego Sebastiana z Wrocławia. Rodzina odbierała dziwne telefony

Policja przekazuje dziennikowi, że pracuje nad sprawą, jednak "rozgłos jej nie pomaga". - Ciało zostało znalezione w takich okolicznościach, że nie można jednoznacznie stwierdzić, że doszło do zabójstwa. Śledztwo wszystko wyjaśni - powiedziała Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej we Wrocławiu. Rzeczniczka prokuratury Anna Placzek-Grzelak przekazała z kolei jedynie, że znaleziono ciało Sebastiana i okoliczności zgonu ujawni śledztwo.

Dziadek chłopca opublikował w sobotę na Facebooku wpis, w którym napisał, że "znaleziono go związanego nieżywego na terenie Wrocławia". "Zwyrodnialcy zabili mi wnuczka" - napisał pan Adam. Z kolei do matki i babci chłopca zadzwoniła dziewczyna, która mówiła, że Sebastian żyje, że widziała go na dworcu i rozmawiała z nim przez wideoczat. - Właśnie z nim rozmawiałam na Snapchacie. Podeślę screeny - powiedziała, ale już się nie odezwała.

"Dzwoniła jakaś kobieta, podająca się za matkę jednej z koleżanek, przekonując, że jej córka z tym wszystkim nie miała nic wspólnego. Jakiś chłopak zapewniał: 'Ja go nie zabiłem'. Kolejna dziewczyna opowiadała, że ktoś rzucił się na Sebastiana i zaczął go dusić. Przyszła dziwna wiadomość, że Sebastian zadłużył się u dilerów i został zamordowany. Wreszcie w sobotę po południu zadzwoniła kobieta podająca się za policjantkę z opowieścią, że to w ogóle może być pomyłka i Sebastian żyje" - opisuje "GW".

Koleżanki Sebastiana zamieszane w śmierć nastolatka? "Sprawiała wrażenie, jakby była naćpana"

Dziadek 16-latka o sprawie swojego wnuka rozmawiał także z "Super Expressem". Podejrzewa on, że ze sprawą może mieć coś wspólnego jedna z koleżanek chłopca. - Taka mała, czarna. Ma jakieś 16 lat. Była u nas w domu, chyba w piątek. Chciała zostać na noc. Zachowywała się dziwnie. Córka (matka Sebastiana - red.) zwróciła uwagę, że ma portfel wypełniony pieniędzmi. To było bardzo dziwne, bo to serio była bardzo młoda osoba, właściwie dziecko - powiedział. Rodzina nastolatka próbowała się z nią skontaktować, jednak kontakt był utrudniony. - Jak raz odebrała, to sprawiała wrażenie, jakby była naćpana - mówił dziadek zmarłego Sebastiana w rozmowie z "SE". - Córka pisała do niej na Instagramie, żeby powiedziała, co się dzieje z Sebastianem, ale wtedy skasowała konto - dodał.

Pan Adam wspomniał jednak również inną koleżankę. - Dzwoniła do nas często i mówiła różne rzeczy. Raz, że widziała Sebastiana na dworcu, innym razem, że jest w Warszawie. Nie wiemy, kto to. Nie wiemy nawet, czy to nie jest tamta, która np. uznała, że się podszyje, żeby sprowadzić nas na manowce? - mówił dziadek chłopca w rozmowie z "SE". Jak wynika z prywatnego śledztwa rodziny chłopaka, pokojówka, która pracuje w apartamencie, w którym znaleziono ciało 16-latka, miała słyszeć, że ktoś krzyczy: "Mamo, babciu, ratunku".

Sekcję zwłok nastolatka zaplanowano na wtorek 12 września. Pomoże ona ustalić przyczyny tragicznej śmierci 16-letniego Sebastiana.