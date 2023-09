Wypadek w Łęcznie. Nie żyje 48-letni rowerzysta. Policja szuka świadków zdarzenia

Do zdarzenia doszło 9 września 2023 roku około godziny 17 na drodze nr 742 w miejscowości Łęczno w gminie Sulejów (woj. łódzkie). Kierowca samochodu najechał na tył rowerzysty, który jechał w tym samym kierunku.

Łęczno. 48-letni rowerzysta nie żyje. Policja poszukuje świadków zdarzenia

"W zgłoszeniu otrzymaliśmy informację, że potrącony rowerzysta znajduje się pod pojazdem" - przekazała Ochotnicza Straż Pożarna w Przygłowie. "Na miejscu pracowało łącznie dwudziestu strażaków z OSP Przygłów, OSP Krzewiny oraz PSP Piotrków. Do zdarzenia wezwano również zespół ratownictwa medycznego, policję oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego" - podają.

Pomimo prowadzonej reanimacji 48-letni rowerzysta zmarł. Kierowca samochodu był trzeźwy. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia. "Osoby posiadające jakąkolwiek wiedzę, proszone są o kontakt z Dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim lub na numer alarmowy 112" - apelują funkcjonariusze.

Policja apeluje. Dozwolona prędkość nie zawsze jest prędkością bezpieczną

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. "Dozwolona przepisami prędkość nie zawsze jest prędkością bezpieczną. Dlatego zawsze należy dostosować ją do warunków drogowych oraz własnych umiejętności. Sam fakt posiadania uprawnień do kierowania pojazdami nie sprawia, że jesteśmy dobrymi kierowcami i nic nas nie zaskoczy. Nadmierna prędkość, brawura, brak koncentracji za kierownicą może doprowadzić do nieodwracalnej tragedii" - czytamy w komunikacie łódzkiej policji.