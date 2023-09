Rodzina Ulmów ogłoszona błogosławioną. Pierwsza taka decyzja papieża w historii

Eucharystię koncelebrowało blisko 1000 kapłanów oraz 80 biskupów i kardynałów z Polski i zagranicy. Wśród licznie przybyłego duchowieństwa znaleźli się Prymas Polski Wojciech Polak, przewodniczący Episkopatu Polski Stanisław Gądecki, kard. Kazimierz Nycz i kard. Stanisław Dziwisz. Do Markowej przybył też prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński, marszałek Marek Pęk, a także członkowie powołanego z inicjatywy Prezydenta RP Komitetu ds. Obchodów Towarzyszących Beatyfikacji Rodziny Ulmów z Grażyną Ignaczak-Bandych na czele.

Po raz pierwszy w historii Kościoła na ołtarze została wyniesiona wspólnie cała rodzina. Do grona błogosławionych dołączyli małżonkowie - Józef i Wiktoria - oraz ich siedmioro dzieci: Stasia, Basia, Władzio, Franio, Antoś i Marysia oraz bezimienne, które urodziło się w chwili męczeństwa matki.

Po ogłoszeniu formuły beatyfikacyjnej odsłonięto wizerunek nowych błogosławionych. Następnie do prezbiterium wprowadzone zostały relikwie błogosławionych. Wniósł je kustosz ks. prał. dr Roman Chowaniec, proboszcz parafii Markowa w asyście krewnych rodziny Ulmów. W tym czasie, po raz pierwszy zaśpiewano pieśń poświęconą błogosławionym, a przy relikwiarzu złożone zostały kwiaty i zapalona świeca - symbol pamięci.

Papież podczas modlitwy Anioł Pański na placu św. Piotra nawiązał do dzisiejszej beatyfikacji rodziny Ulmów. Powiedział, że ta polska rodzina powinna być przykładem dla wszystkich. - Nienawiści i przemocy tamtych czasów przeciwstawili ewangeliczną miłość. Ta polska rodzina symbolizuje promyk światła w ciemnościach II wojny światowej - mówił Franciszek. Powiedział, że powinna być dla wszystkich wzorem do naśladowania w dążeniu do dobra i w służbie potrzebującym. Potem poprosił wiernych o brawa dla beatyfikowanych.

Beatyfikacja rodziny Ulmów

Wszyscy zostali zamordowani 24 marca 1944 roku przez Niemców za pomoc Żydom. Tego dnia okupanci zabili także osiem ukrywanych w domu Ulmów osób z rodzin Goldmanów, Grünfeldów i Didnerów.

Liturgiczne wspomnienie błogosławionej rodziny Ulmów będzie obchodzone 7 lipca, w rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa przez Józefa i Wiktorię. Podczas obrzędu beatyfikacji odsłonięto też portret przedstawiający całą rodzinę na tle krajobrazu ich rodzinnej miejscowości. Głównym miejscem kultu relikwii beatyfikowanych będzie kościół świętej Doroty w Markowej.

Rodzina Ulmów z Markowej

Józef Ulma urodził się w 1900 roku w Markowej. Ukończył cztery klasy szkoły powszechnej oraz z wyróżnieniem Państwową Szkołę Rolniczą w Pilźnie. Prowadził gospodarstwo rolne, był znanym w okolicy sadownikiem, hodowcą pszczół i jedwabników, a także bibliotekarzem. Jego pasją było fotografowanie. Udzielał się społecznie, należał do Związku Mszalnego Diecezji Przemyskiej, działał też w Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici". We wrześniu 1939 roku brał udział w wojnie obronnej. Szczególne miejsce w jego domowej bibliotece zajmowała Biblia, którą często czytał i podkreślał znaczące cytaty. Po jego śmierci, w egzemplarzu Pisma Świętego odnaleziono zakreślony fragment przypowieści o miłosiernym Samarytaninie z dopiskiem: "Tak".

Wiktoria Niemczak, urodzona również w Markowej, w 1912 roku, jako sześcioletnie dziecko straciła matkę. Przez pewien czas była wychowywana przez babcię. Ukończyła szkołę powszechną, a następnie kursy Uniwersytetu Ludowego w pobliskiej Gaci. Była członkinią Amatorskiego Zespołu Teatralnego w Markowej. Józef i Wiktoria wzięli ślub 7 lipca 1935 roku. Oboje małżonkowie należeli do Bractwa Żywego Różańca. W ich rodzinie panowała zasada, że nie można z domu wypuścić bez pomocy nikogo, kto przyszedłby o nią prosić. Więcej informacji w artykule poniżej: