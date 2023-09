14 donic z drzewami iglastymi stanęło na Rynku Głównym w Krakowie pod koniec pierwszego tygodnia września. Nietypowe dekoracje zostały rozlokowane pomiędzy Sukiennicami, Wieżą Ratuszową i Bazyliką Mariacką. Jak poinformował portal głos24.pl, za ich obecność odpowiedzialny jest projekt obywatelski "Posadźmy drzewa na Rynku Głównym".

Choinki w donicach na Rynku Głównym w Krakowie. "Drzewa tymczasowe" realizacją projektu obywatelskiego

Pomysł przywrócenia zieleni na historycznym placu w Krakowie został zgłoszony do dziewiątej edycji Budżetu Obywatelskiego Krakowa przez Krzysztofa Kwarciaka ze stowarzyszenia Ulepszamy Kraków. Głównym argumentem w sprawie był fakt, iż w przeszłości na rynku znajdowały się drzewa, które dawały schronienie przed słońcem i zapobiegały nagrzewaniu się ziemi.

Projekt spotkał się z dużym poparciem ze strony mieszkańców miasta, dzięki czemu wygrał konkurs. Jego realizacja została jednak odłożona w czasie, ponieważ według Krakowskiego Zarządu Zieleni Miejskiej (ZZM) nie wszyscy byli zadowoleni z takiego rozwiązania.

W ramach sprawdzenia reakcji mieszkańców na rynku stanęły tak zwane "drzewa tymczasowe". Rośliny mają również pomóc zweryfikować, czy wybrane miejsca nadają się pod wykonanie ostatecznych nasadzeń. "Stałe drzewa" mają zostać zasadzone na rynku już w przyszłym roku.

ZZM w ogniu krytyki. "Nie warto próbować doszukiwać się logiki w niektórych działaniach miasta"

Post ZZM ze zdjęciami "drzew tymczasowych" spotkał się z ostrą krytyką ze strony internautów. "Najwyższy czas na dekoracje świąteczne" - ironizują użytkownicy, którzy w choinkach widzą nawiązanie do świąt Bożego Narodzenia. "Czy państwo sobie robią żarty z BO? Po co wydaliście pieniądze na takie drzewa, których mieszkańcy nie chcieli i nie o takich była mowa w BO" - pyta inny oburzony mieszkaniec. Z odpowiedzi ZZM wynika jednak, że zarówno donice jak i iglaki nie zostały zakupione bezpośrednio ze środków budżetu obywatelskiego. Jeszcze inni w komentarzach zwrócili uwagę na rodzaj roślin: "Iglaki? To nie są historycznie ani geograficznie uzasadnione rośliny na rynku". "Trzeba było dać THUJE" - napisał inny użytkownik, nawiązując do popularnych w Polsce tuj.

Do całej sytuacji odniósł się również pomysłodawca projektu. "Nie za bardzo rozumiem, jak tymczasowe ustawienie niewielkich doniczek z drzewkami ma przyspieszyć formalności u konserwatora zabytków. Cóż życie mnie już jednak nauczyło, że nie warto próbować doszukiwać się logiki w niektórych działaniach miasta, a trzeba przyjmować rzeczywistość taką, jaka ona jest" - napisał na swoim Facebooku Krzysztof Kwarciak.