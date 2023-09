Po kilku deszczowych dniach i krótkim okresie ochłodzenia, do Polski powracają fale upałów. W najbliższym czasie na pogodę wpływać będzie wyż Patrycja. Z jego powodu temperatura w niektórych regionach może przekroczyć barierę 30 stopni. Na niebie pojawi się pełne słońce z miejscowymi zachmurzeniami.

Polska pod władaniem Patrycji. Wyż powodem alertu IMGW dla dwóch województw

Sobotni poranek przywitał nas umiarkowaną temperaturą oscylującą na poziomie kilkunastu stopni. Według najnowszych prognoz opublikowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, temperatura w ciągu dnia osiągnie do 29 st. C w centrum, 28 st. C na południu i północy oraz 27 st. C we wschodnich regionach.

Najcieplej będzie na zachodzie kraju, gdzie termometry mogą wskazać wartości przewyższające 30 st. C. Z tego powodu IMGW wydało ostrzeżenie dla 16 powiatów: żagańskiego, żarskiego, krośnieńskiego, zielonogórskiego, nowosolskiego, Zielonej Góry, świebodzińskiego, sulęcińskiego, słubickiego, międzyrzeckiego, gorzowskiego, Gorzowa Wielkopolskiego, myśliborskiego, gryfińskiego, pyrzyckiego i Szczecina.

Alert pierwszego stopnia przed upałem obowiązuje od godziny 12 w sobotę do godziny 18 w niedzielę. W ciągu całego dnia nie powinny wystąpić żadne opady deszczu, gradu i burze.

Pogoda na przyszły tydzień. Wyż Patrycja nie odpuści, na termometrach wciąż 30 st. C

Na najbliższym weekendzie upały mają się jednak nie skończyć. Wpływ wyżu Patrycja na pogodę w Polsce będzie widoczny również na początku przyszłego tygodnia. W poniedziałek i wtorek temperatura maksymalna wyniesie od 26 do 30 st. C. Chłodniej będzie jedynie nad morzem i na Podchalu - od 22 do 25 st. C. Wysokiej temperaturze towarzyszyć będzie słońce z lokalnymi zachmurzeniami oraz całkowity brak opadów różnego typu.