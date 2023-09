Mazowsze. Strzały do uczniów ćwiczących na lekcji wychowania fizycznego. Zatrzymano 30-latka

Zobacz wideo Czy faktycznie powinniśmy się cieszyć z łagodnych i krótkich zim?

Do niewyjaśnionego na razie zdarzenia doszło na boisku szkoły średniej w centrum Ciechanowa, na Mazowszu. Uczniowie byli tam na lekcji wychowania fizycznego, kiedy ktoś najprawdopodobniej ostrzelał ich z broni pneumatycznej - informuje RMF FM. Poszkodowani zostali 16-letnia uczennica i 15-letni uczeń - żadne z nich nie wymagało interwencji lekarza. Policja szuka winnego lub winnych całego zajścia.

Mazowsze. Strzały do nastolatków ćwiczących na lekcji wychowania fizycznego

- Nawet osoby, które były świadkami tego zdarzenia, nie wiedzą, co to może być. Słyszane były odgłosy, słyszany był wystrzał, natomiast nie wiemy obecnie z jakiego przedmioty te odgłosy się wydobyły - przyznała Magdalena Zarembska z policji w Ciechanowie podczas rozmowy z rozgłośnią. Funkcjonariusze przesłuchali już świadków. - Zmierzamy do ustalenia ewentualnych sprawców - zapewniła i podkreśliła, że "z uwagi na prowadzone czynności, nie może przekazać więcej informacji w sprawie".

Wokół tej szkoły średniej w Ciechanowie są inne budynki, w tym bloki mieszkalne Pomocne w wyjaśnieniu tego, co stało się na boisku szkolnym i czy rzeczywiście ktoś ostrzelał uczniów, mogą być nagrania z monitoringu. - Chłopiec miał zaczerwienienie naskórka pośladka, natomiast dziewczyna otarcie naskórka na ramieniu. Nie wymagali hospitalizacji czy pomocy medycznej - uzupełniła asp. Zarembska.

Tuż przed 17:00 w piątek ciechanowska policja poinformowała, że zatrzymała 30-latka, który może mieć związek z postrzeleniem uczniów. "W jego miejscu zamieszkania ujawniono wiatrówkę, z której prawdopodobnie padły strzały. Trwają policyjne czynności i niewykluczone są kolejne zatrzymania" - podano.

