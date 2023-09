Król Wielkiej Brytanii Karol III opublikował oświadczenie w związku z pierwszą rocznicą śmierci swojej matki Elżbiety II i wstąpienia na tron. Monarcha wspominał służbę byłej królowej oraz wyraził swoją wdzięczność. Jego słowa zamieszczono na stronie brytyjskiej rodziny królewskiej.

Zobacz wideo 19 września 2022 r. pożegnaliśmy królową Elżbietę II

Król Karol III opublikował oświadczenie. Pokazano niezwykłe zdjęcie Elżbiety II

Oświadczenie pojawiło się 7 września. "Z okazji rocznicy śmierci Jej Królewskiej Mości Królowej Elżbiety II i wstąpienia na tron król wydał następującą wiadomość: Obchodząc pierwszą rocznicę śmierci Jej Królewskiej Mości i jednocześnie mojego wstąpienia na tron, z wielkim uczuciem wspominamy jej długie życie, oddaną służbę i to, ile znaczyła dla tak wielu z nas. Jestem także głęboko wdzięczny za miłość i wsparcie, jakie zostało okazane mojej żonie i mnie podczas tego roku, kiedy robiliśmy to, co w naszej mocy, aby wam wszystkim służyć" - napisał król Karol III.

Karol III zezwolił na udostępnienie pewnego zdjęcia Elżbiety II. Zgodnie z informacją rodziny królewskiej jest to "niepublikowane dotąd zdjęcie zmarłej królowej". Fotografia została zrobiona w Pałacu Buckingham 16 października 1968 r. Zdjęcie zostało po raz pierwszy wystawione w National Portrait Gallery w okresie od listopada 1968 do marca 1969 w ramach pierwszej wystawy fotograficznej "Beaton Portraits 1928-68".

Wielka Brytania. Politycy wspominają królową Elżbietę II. W kraju zaplanowano uroczystości upamiętniające

Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak również złożył hołd Elżbiecie II. - Uderzyła mnie jej mądrość, niesamowite ciepło i wdzięk, ale także bystry dowcip - oznajmił premier. Sunak dodał, że kraj powinien być dumny z dziedzictwa służby zmarłej królowej, ale niezwykła więź między krajem a monarchią nadal rośnie pod panowaniem Króla Karola III. Lider brytyjskiej partii pracy Keir Starmer powiedział, że królowa Elżbieta II "zawsze cieszyła się szczególną więzią ze swoim ludem".

Według doniesień Sky News dla upamiętnienia wstąpienia Karola III na tron po godzinie 13:00 w Opactwie Westminsterskim uderzą dzwony. Zaplanowano również oddanie salwy z 41 armat w londyńskim Hyde Parku. Podobne zdarzenie będzie miało miejsce w Tower of London, gdzie zostanie oddana salwa z 62 dział. Żołnierze, którzy wzięli udział w pogrzebie monarchini, oddadzą strzały na cześć Karola III.