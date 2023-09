W piątek (8 września) Centralna Komisja Egzaminacyjna przekazała informacje na temat statystyk tegorocznych egzaminów maturalnych. Z danych zgromadzonych przez CKE wynikło, że egzamin pisemny z języka polskiego zdało 97,6 procent maturzystów, a egzamin pisemny z matematyki - 90,7 procent. Z kolei angielski, który był najczęściej wybieranym językiem obcym, zdało aż 97,5 procent tegorocznych absolwentów.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Scheuring-Wielgus: Religia w szkole? To nie miejsce dla niej

Tegoroczną maturę zdało ponad 89 procent absolwentów

Do ogólnego wyniku opublikowanego w piątek przez CKE wliczały się także egzaminy ustne. Z języka polskiego i angielskiego zdało kolejno aż 99,4 oraz 98,5 procent maturzystów. Łącznie maturę zdało 89,3 procent tegorocznych absolwentów, co stanowiło o ponad 4 procent wyższy wynik niż w ubiegłym roku, kiedy egzamin zdało ostatecznie 85 proc. przystępujących do niego osób.

Na początku lipca CKE opublikowało wyniki majowej sesji maturalnej, z której wynikało, że świadectwo dojrzałości uzyskało 84,4 procent tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Prawo do poprawki w sierpniu otrzymało z kolei 11,3 procent maturzystów, którzy w pierwszej sesji nie zdali jednego przedmiotu. Było to o 4,2 procent mniej osób niż w 2022 roku. Z kolei pozostałych 4,3 procent osób, które nie zdały większej ilości przedmiotów, będzie musiało poczekać na szansę poprawienia egzaminu do przyszłego roku.

Do egzaminu maturalnego w 2023 r. z przedmiotów obowiązkowych łącznie przystąpiło 254 610 absolwentów, z czego 151 717 osób ukończyło licea ogólnokształcące, a 102 893 technika, szkoły artystyczne oraz branżowe szkoły II stopnia. Biorąc pod uwagę ten podział, w liceach zdało aż 94,6 procent osób piszących egzamin maturalny. Z kolei technikach odsetek ten był nieco mniejszy i wynosił 81,5 procent.

Unieważnione egzaminy maturalne. Najniższy wynik od dziesięciu lat

W 2023 roku egzamin maturalny unieważniono 118 osobom. Wynik ten okazał się najniższy w ostatnim dziesięcioleciu. Najczęstszą przyczyną unieważnienia okazało się wniesienie lub korzystanie z telefonów (48 przypadków), a także naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu (39 przypadków). Oprócz tego z powodu niesamodzielności maturę unieważniono 22 absolwentom. Pojawiło się także 9 innych przypadków, z powodu których zdecydowano się na unieważnienie egzaminu maturalnego w trakcie i po.