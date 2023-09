Pogoda może zaskoczyć mieszkańców niektórych regionów podczas weekendu za sprawą antycyklonu Patrycja, który przyniesie do Polski słoneczne dni. Zdaniem portalu dobrapogoda24.pl zmieni się kierunek adwekcji powietrza, co spowoduje wzrost temperatury na przeważającym obszarze kraju. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiedzieli prognozę zagrożeń, z której wynika, że do Polski powrócą upały.

REKLAMA

Zobacz wideo Trendy demograficzne na podstawie najnowszego raportu GUS-u

Możliwe alerty IMGW pierwszego stopnia dla kilku województw. Powodem upały

Synoptycy z IMGW zapowiedzieli, że upały mogą pojawić się w Polsce od soboty 9 września. Alerty pierwszego stopnia, które oznaczają, że temperatura osiągnie 30 stopni, mogą zostać wydane dla części województwa zachodniopomorskiego, (a konkretnie dla powiatów: myśliborskiego, gryfińskiego, pyrzyckiego, stargardzkiego i choszczeńskiego), wielkopolskiego (dla powiatów międzychodzkiego i nowotomyskiego) oraz lubuskiego (oprócz powiatów: Zielona Góra, żagańskiego, nowosolskiego, wschowskiego).

W niedzielę alerty pierwszego stopnia dotyczące upałów mogą wystąpić w województwach: wielkopolskim (powiat międzychodzki i nowotomyski), zachodniopomorskim (powiaty: stargardzki, gryfiński, pyrzycki, myśliborski, choszczeński) i lubuskim (oprócz powiatu: wschowskiego, żagańskiego, nowosolskiego). Ostrzeżenia mogą zostać wydane również na poniedziałek, kiedy to upały prawdopodobnie pojawią się w województwach lubuskim i wielkopolskim (powiaty: szamotulski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, nowotomyski, wolsztyński, grodziski).

Pogoda. Antycyklon Patrycja sprawi, że weekend będzie słoneczny w Polsce

Według prognozy synoptyków z IMGW w piątek temperatura maksymalna wyniesie 23 do 24 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, nad morzem i na Podhalu. W centrum termometry wskażą do 27 stopni. Na krańcach zachodnich Polski może pojawić się nawet do 30 stopni. Wiatr tego dnia będzie słaby i umiarkowany z kierunku południowo-wschodniego. Pogoda w sobotę będzie charakteryzowała się bezchmurnym niebem nad Polską za sprawą antycyklonu Patrycja, który wchłonie wyż Olenka. Zdaniem synoptyków z IMGW jedynie na północy kraju może wystąpić małe lub przejściowo umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 do 24 stopni nad morzem i na Podhalu do 29 stopni w centrum i do 30 stopni na krańcach zachodnich. Wiatr tego dnia będzie słaby z kierunków południowo-wschodniego i południowego.

Zarówno w niedzielę, w poniedziałek jak i we wtorek eksperci zapowiadają ten sam typ wyżowej pogody, która zapewni, że w Polsce będzie słonecznie i nie wystąpią opady. Termometry wskażą maksymalnie od 26 do 30 stopni na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej będzie nad morzem i na Podhalu, ponieważ tam temperatura wyniesie od 22 do 25 stopni. Wiatr będzie słaby i zmienny z przewagą kierunków zachodnich.