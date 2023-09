Była żona Adamczyka po doniesieniach Onetu: Przeszłość jest traumatyczna, boję się

Onet opublikował w czwartek (7 września) tekst, w którym opisał sprawę prezentera Telewizji Polskiej Michała Adamczyka. Według doniesień 20 lat temu dziennikarz miał usłyszeć prokuratorskie zarzuty za pobicie swojej kochanki. Adamczyk odpowiedział na publikację oświadczeniem opublikowanym na portalu wPolityce.pl. "W związku z publikacją portalu Onet na mój temat, oświadczam, że czyny opisane w artykule nie miały miejsca" - czytamy w nim między innymi. Teraz "Fakt" poprosił o komentarz Agnieszkę Piechurską, która była z prezenterem związana przez sześć lat.

Była żona Michała Adamczyka po tekście Onetu: Przeszłość jest traumatyczna, nie chcę do niej wracać. Zwyczajnie się boję

Agnieszka Piechurska w przeszłości pracowała jako reporterka w "Fakcie". W 2001 roku poznała Michała Adamczyka, z którym w 2006 roku wzięła ślub. Para rozstała się jednak już w październiku 2007 roku, niedługo po narodzinach ich córki. - Podjęłam decyzję o rozstaniu, bo ileż można było pozwalać, na to, co miało miejsce i złożyłam pozew o rozwód. Co się działo w Brukseli (gdzie Adamczyk był wówczas korespondentem - red.), może się pani tylko domyślać - przyznała w rozmowie z dziennikarką tabloidu dziennikarka.

- Za radą mojego prawnika nie chcę komentować tego artykułu, dlatego, że przeszłość, która jest związana z ojcem mojego dziecka, jest tak traumatyczna, że po prostu nie chcę do niej wracać. Dlaczego? Zwyczajnie się boję. Boję się, że tak, jak to miało miejsce w tym roku, stracę pracę, jeżeli powiem prawdę albo powiem za dużo, lub zrobię coś, co się drugiej stronie nie spodoba - powiedziała Piechurska.

Dziennikarka dodała także, że w ubiegłym roku złożyła wniosek o podwyższenie alimentów. - Michał Adamczyk, zarabiając 60 tys. zł miesięcznie, płacił na córkę 1200 zł alimentów. Ja zarabiam 6 tys. na rękę, a nie 60 tys. Nas różni jedno zero - powiedziała i dodała, że były mąż zapowiedział jej jednak, że nie dostanie ani grosza więcej. Niedługo później straciła pracę w Telewizji Polskiej.



Michał Adamczyk komentuje tekst Onetu: Opisane czyny nie miały miejsca. Podjąłem już działania prawne

"Rzucił mnie na łóżko i przytrzymał ręce kolanami tak, że nie mogłam się ruszać. Usiadł mi na klatce i zaczął na mnie pluć. Kosmyki moich włosów owijał wokół palców i kolejno je wyrywał. Błagałam, żeby przestał" - tak ma brzmieć fragment zeznań, do których dotarł Onet. Kobieta, która miała oskarżyć Adamczyka o brutalne pobicie, miała mieć z nim romans między 1998 a 2000 rokiem, gdy ten pracował jeszcze w TVN-ie.

"W związku z publikacją portalu Onet na mój temat, oświadczam, że czyny opisane w artykule nie miały miejsca. Pracując na stanowisku dyrektora TAI, jestem narażony na ataki, ale w tym przypadku Onet brutalnie wchodzi w moją sferę prywatną i uderza w moich bliskich. Podjąłem już działania prawne wobec autora tekstu oraz portalu Onet. Termin publikacji artykułu przedstawiającego wydarzenia sprzed 24 lat w sposób całkowicie zmanipulowany wskazuje, że celem ataku jest przede wszystkim mój pracodawca, czyli Telewizja Polska. Złożyłem wniosek o urlop i oddaję się do dyspozycji zarządu TVP" - napisał Michał Adamczyk w oświadczeniu.