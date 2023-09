Abp Gądecki ostro o odejściach księży. Pisze o "korporacji", a nie "rodzinie". "Stracona szansa"

Zobacz wideo Joanna Scheuring-Wielgus: Religia w szkole? To nie miejsce dla niej

Fragmenty listu arcybiskupa Stanisława Gądeckiego cytuje w mediach społecznościowych publicysta Tomasz Terlikowski, który ocenia, że sam fakt napisania takiego listu i rozesłanie go do księży, jest "ważnym sygnałem". W jednym z fragmentów przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zauważa, że "kryzys [duchownych - red.] może wynikać również ze zderzenia z systemem".

Kościół jest także organizacją, która działa mniej lub bardziej sprawnie. W tym zakresie kilka zjawisk nadaje się do przemyślenia

- przyznaje abp Gądecki. I uzupełnia, że instytucja "funkcjonuje niekiedy nie jak rodzina, a jak korporacja".

Abp Gądecki ostro o odejściach księży: Winne są seminaria

Przygotowanie do funkcjonowania w tej "korporacji" rozpoczyna się w seminariach duchownych. Pod ich adresem arcybiskup Gądecki ma wiele zastrzeżeń. "Seminarium zasadniczo nie przygotowuje do umiejętności podejmowania praktycznych wyborów w życiu kapłańskim. Ksiądz uczy się dopiero po święceniach, jak poukładać zajęcia w ciągu dnia, tygodnia i roku (modlitwa, praca, odpoczynek). Wcześniej prawie wszystko zostało poukładane przez innych. Nieuporządkowanie wynika często z braku oceny, co jest naprawdę ważne, a co niekonieczne" - stawia diagnozę arcybiskup.

Terlikowski ubolewa z kolei, że za taką diagnozą nie poszła propozycja zmian w systemie kształcenia przyszłych księży. "Ale o tym nie ma nic. Zero. Tak jakby sam arcybiskup przestraszył się, że coś trzeba zmieniać" - ocenia publicysta. Dodaje też, że zabrakło mu przypisania odpowiedzialności za odejścia księży, przykładowo - kurii i biskupom. "System to księża gorszyciele, źli proboszczowie, ale już nie kuria biskupia czy arcybiskup. Oni są idealni, nie gorszą. Bez żadnej złośliwości mogę powiedzieć: z moich rozmów z poznańskimi księżmi wynika, że nie wygląda to tak dobrze" - zdarza Terlikowski.

Abp Gądecki wskazuje winnych odejściu księży. To oni sami. "Porzucenie kapłaństwa jest krzywdą wyrządzoną Kościołowi. Jest krzywdą wyrządzoną konkretnym ludziom, do których zostaliśmy posłani i którzy obdarzyli nas zaufaniem, zwłaszcza w sakramencie pokuty. Którzy w nas, niezależnie od wieku, widzieli ojca duchowego. Szczególnie boleśnie przeżywają to młodzi, którzy w księdzu chcą i mają prawo widzieć ideał poświęcenia się Chrystusowi. Odejście kapłana jest zgorszeniem dla wielu i usprawiedliwieniem ich własnych niewierności, choć ostatecznie nikt nie będzie się mógł zasłaniać grzechem innych" - napisał arcybiskup i od razu dodał, że "nie chce osądzać i potępiać nikogo". Napisał wyraźnie, że "odejście ze służby kapłańskiej jest wielkim grzechem i złem". Terlikowski uważa, że list duchownego to "ten list jest straconą szansą. Ale dobrze, że jest chociaż świadomość problemu".

