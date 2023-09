W najbliższą niedzielę (10 września) po raz pierwszy obchodzone będzie nowe święto państwowe. Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny został ustanowiony w hołdzie pamięci polskich dzieci, które doświadczyły traumy i cierpienia podczas II wojny światowej.

Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny. Święto zostało ustanowione w tym roku

Parlament przegłosował ustawę o Narodowym Dniu Polskich Dzieci Wojny 13 lipca tego roku. Za ustanowieniem święta głosowało 448 posłów, trzech się wstrzymało. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ją 2 sierpnia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że 10 września nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Jak czytamy w ustawie, święto państwowe zostało ustanowione "w hołdzie Polskim Dzieciom Wojny, które mimo traumy, jakiej doświadczyły za przyczyną hekatomby II wojny światowej, zbrodniczych działań okupantów niemieckich i sowieckich, potrafiły dźwigać ze zgliszcz naszą wspólną Ojczyznę oraz w dowód respektu i wdzięczności za ich wysiłek".

Nowe święto państwowe. Data upamiętnia hitlerowskie aresztowania dzieci

Data 10 września, która ustanowiona została jako dzień obchodów święta, odnosi się do akcji aresztowania polskich opozycjonistów i ich dzieci, którą niemieccy okupanci przeprowadzili w 1943 roku w wielkopolskiej miejscowości Mosina. Łącznie co najmniej 43 dzieci z Mosiny zostało przewiezionych do obozu w Łodzi.

"Tak zwana sprawa mosińska (niem. Sache Moschin) stanowiła swoiste przedłużenie aresztowań, będących następstwem ujęcia i egzekucji członków Związku Odwetu Okręgu Poznań ZWZ-AK zgrupowanych wokół doktora Franciszka Witaszka. Akcja obejmowała aresztowania przez niemiecką Tajną Policję Państwową (Gestapo) kilkuset polskich mieszkańców podpoznańskiej Mosiny i okolic w związku z oskarżeniem ich o działalność skierowaną przeciwko III Rzeszy" - opisywali autorzy projektu ustawy w uzasadnieniu.

"Szczególny przykład bestialstwa miał miejsce w niemieckim obozie koncentracyjnym przy ulicy Przemysłowej w Łodzi - jedynym takim obozie w okupowanej Europie, w którym około 12 tysięcy polskich dzieci było zmuszanych do niewolniczej pracy. Trafiały tam dzieci w wieku od 6 do 16 lat, które w czasie wojny straciły rodziców, ale także oskarżone o współdziałanie z ruchem oporu czy nielegalny handel"

Samorząd Gminy Mosina zadeklarował, że z okazji pierwszych obchodów święta na rynku odsłonięta zostanie również tablica poświęcona pamięci mosińskich dzieci pokrzywdzonych w czasie okupacji hitlerowskiej.