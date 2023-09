Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk udostępnił na profilu w serwisie X (dawniej Twitter) wideo z jednym z pracowników stacji Telewizji Publicznej. Po tym jak w kierunku spacerującego po sejmowych korytarzach polityka padło pierwsze pytanie, poseł PO natychmiast wyjął telefon, którym zaczął dokumentować całą rozmowę.

Poseł PO Cezary Tomczyk nagrał kolejnego pracownika TVP Info

Cezary Tomczyk rozpoczął swoje nagranie słowami: "To już trzecia gwiazda TVP Info". Pracownik TVP nie miał jednak zamiaru odpuścić na widok telefonu posła PO, dlatego nadal próbował uzyskać odpowiedź na zadane pytanie. - I to jest taki kolejny przykład manipulacji. Jak państwo wiedzą, TVP Info to jest właśnie kanał, który robi teraz manipulacje na temat Donalda Tuska. Właściwie każdego dnia możemy w "Wiadomościach" ponad 40 razy zobaczyć Donalda Tuska z celownikiem - kontynuował swoją wypowiedź Tomczyk.

W trakcie nagrania politykowi PO niezmiennie towarzyszył pracownik Telewizji Publicznej. W pewnym momencie Tomczyk zatrzymał się, tłumacząc swoim odbiorcom, że ma dla nich niespodziankę. - Proszę zobaczyć, na jakim tle stoi pan z TVP Info. Pasuje, prawda? - powiedział, kierując obiektyw na młodego reportera, za którego plecami znalazła się ścianka Prawa i Sprawiedliwości.

W pewnym momencie z ust pracownika TVP padły często powtarzane na sejmowych korytarzach słowa: "Nie wstyd panu?". Na to pytanie Tomczyk odpowiedział: "szczęśliwie jestem w Sejmie i jako poseł bronię interesów Rzeczpospolitej". - A pan robi dokładnie coś innego. Bo pan dzisiaj stoi oko w oko z kimś, kto broni Polski przed manipulacją - podsumował polityk PO.

Cezary Tomczyk wojuje z pracownikami TVP? Poseł PO: Kłamią i manipulują każdą wypowiedzią

Cezary Tomczyk wytoczył przeciwko pracownikom TVP swoistego rodzaju krucjatę. Poseł Platformy zaczął nagrywać napastliwych reporterów, którzy na sejmowych korytarzach zatrzymują polityków opozycji. W swoich wideo, które publikuje w mediach społecznościowych, twierdzi, że każda wypowiedź polityków w rozmowie z pracownikami Telewizji Publicznej zostaje zmanipulowana. - Jeżeli chodzi o TVP, nie wolno tutaj współpracować dlatego, że dochodzi do tego, że każda wypowiedź zostaje wycięta. Bo oni po prostu kłamią. Im płacą, temu panu - chciałbym, żeby cała Polska tego pana zobaczyła - za kłamstwa - przekonywał Tomczyk na nagraniu z udziałem reportera TVP. Post, do którego dołączone zostało nagranie zakończyło stwierdzenie: "TVP kłamie i manipuluje każdą wypowiedzią polityków opozycji. Za pieniądze obywateli. Nie pozwólmy na to. Zobaczcie sami! Zobaczcie ich metody działania!".