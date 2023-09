Jak informuje TVN24, w zeszłym tygodniu policja podjęła kolejne działania w sprawie zaginięcia Anny Jałowiczor. Mają one związek z informatorem, który w grudniu 2022 roku zgłosił się do młodszego brata zaginionej, pana Dominika, który od 28 lat próbuje odnaleźć siostrę. Ten przekazał, że "wie coś o sprawie".

Zaginięcie Anny Jałowiczor. Do brata zgłosił się informator. Policja przeszukała wskazane miejsce

- Informator wskazał miejsce w miejscowości niedaleko Simoradza (powiat cieszyński, województwo śląskie - red.), gdzie po zaginięciu Ani ziemia była nienaturalnie usypana - powiedział w rozmowie z TVN24 pan Dominik, który zgłosił informacje przekazane przez informatora policji. Anonim miał też przekazać mężczyźnie, że kilka miesięcy po zaginięciu dziewczynki, wiosną 1995 roku, miał czuć w tym miejscu specyficzny zapach.

- W minione czwartek i piątek policjanci przekopali wskazane miejsce. Kiedyś były tam pola i łąki, dzisiaj rosną samosiejki. Dlatego nie można było użyć georadaru - przekazał pan Dominik. Teren ten naruszyła także budowa drogi. W zeszłym tygodniu natrafiono na pewne ślady. - Znaleziono kilkadziesiąt drobnych kostek - przekazał brat zaginionej Ani. Obecnie prowadzone są badania szczątków.

Na tym nie koniec, bo informator wskazał też dwie osoby, które mogły mieć coś wspólnego z zaginięciem 10-letniej wówczas dziewczynki. Funkcjonariusze dotarli już do wskazanych osób. - Spośród wskazanych osób jedna nie żyje od ćwierćwiecza, a żadnej ze wskazanych osób nie można powiązać w jakikolwiek sposób z zaistniałym w roku 1995 zdarzeniem - przekazał TVN24 Olaf Burakiewicz z zespołu prasowego śląskiej policji.



Mimo gwarantowanej nagrody (100 tysięcy złotych) za pomoc w odnalezieniu siostry, informator nie wspomniał o pieniądzach. - Powiedział, że prawie 30 lat bił się z myślami i poczuciem winy - przekazał brat Anny.

Zaginięcie Anny Jałowiczor. Jedna z kobiet usłyszała krzyk dziecka i pisk opon

Anna Jałowiczor miała 10 lat, gdy 24 stycznia 1995 roku około godziny 19:50 wyszła ze szkolnej zabawy karnawałowej w Simoradzu. We wsi tej mieszkała zaledwie od pół roku - rodzeństwo wprowadziło się do babci po tym, jak rodzice wyjechali pracować za granicą. Mieli wrócić do Polski po roku.

Do domu Anię odprowadzał kolega, któremu w pewnym momencie miała powiedzieć, że dalej pójdzie sama. Do pokonania miała niespełna kilometr. Dziewczynka nigdy tam jednak nie dotarła.

Jak informowała Fundacja ITAKA w ramach projektu "Nieobecni są wśród nas", o godzinie 22:15 babcia dziewczynki zawiadomiła policję o jej zaginięciu. Poszukiwania dziecka ruszyły od razu. Przeczesano lasy, pola i drogi w promieniu 12 kilometrów. Funkcjonariusze przesłuchali również świadków. Już wtedy pojawiły się informacje o dwóch mężczyznach, którzy od jakiegoś czasu krążyli po okolicy, poruszając się beżowym autem (fiatem 125p lub ładą). 24 stycznia samochód ten był widziany przez jedną z mieszkanek Simoradza. Auto miało być zaparkowane na skrzyżowaniu. Kobieta zeznała, że w pewnym momencie usłyszała krzyk dziecka, trzask zamykanych drzwi i pisk opon. Miało to mieć miejsce około godziny 20:00.

Po kilku miesiącach poszukiwań policja umorzyła sprawę. Ostatecznie uznano, że dziewczynka najprawdopodobniej została uprowadzona. Zaginięciem Ani zainteresowali się jednak funkcjonariusze z policyjnego Archiwum X.