We wtorek (5 września) około godziny 7 rano doszło do potrącenia pieszego przy ul. Tadeusza Kościuszki w Jabłoniu (woj. lubelskie). Dyspozytor, który odebrał zgłoszenie, skierował na miejsce patrol policji. Funkcjonariusze ustalili, że w kolizji uczestniczyli 17-latek oraz kierowca samochodu osobowego. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Kierowca pojazdu był trzeźwy.

REKLAMA

Jabłoń. 17-latek potrącony na pasach

Według informacji przekazanych przez sierż. szt. Annę Borowik z lubelskiej policji 17-latek przechodził przez oznakowane przejście dla pieszych, kiedy potrącił go samochód osobowy jadący w kierunku ul. Zamoyskiego. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę umieszczoną w samochodzie uczestniczącym w kolizji. Policja opublikowała nagranie "ku przestrodze".

Zobacz wideo Nastolatek niespodziewanie wyszedł zza busa i został potrącony

Być może tragedii udało się uniknąć wyłącznie dzięki niewielkiej prędkości pojazdu. Z nagrania wynika, że kierowca jechał bardzo wolno, w okolicach 27 km/h. Co więcej, jak zaznaczyła policjantka, chłopak wyszedł zza busa, który zaparkował bezpośrednio za przejściem dla pieszych. 17-latek nie rozejrzał się i nie zachował należytej ostrożności, a kierowca auta, które go potrąciło, nie miał możliwości wcześniejszego zauważenia chłopaka.

Policja apeluje do uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności

Mimo obowiązujących przepisów, które na pasach chronią pieszego w sposób szczególny, trudno jednoznacznie stwierdzić, kto w tej sytuacji zawinił. Sierż. szt. Anna Borowik w oficjalnym komunikacie zaapelowała o dbanie o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, nie tylko swoje, ale także innych. - Pamiętajmy, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym w dużej mierze zależy od tego, czy sami stosujemy się do podstawowych zasad poruszania się po drodze - podkreśliła.

- Przypominamy, że kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinien zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Ponadto, jeśli skręca w drogę poprzeczną, jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez drogę, na którą wjeżdża. Kierujący samochodami powinni także zwiększyć swoją uwagę, zbliżając się m.in. do przejazdu dla rowerzystów, gdzie należy spodziewać się osób korzystających z jednośladów - zaznaczyła policjantka. Nie oznacza to jednak, że tylko kierowcy powinni zachować ostrożność. Dotyczy to także pieszych, którzy przed wejściem na pasy powinni przede wszystkim się rozejrzeć.