Ojciec Sary (Urfan Sharif), jego partnerka (Beinash Batool) i brat (Faisal Malik) oraz piątka dzieci wylecieli do Pakistanu z Wielkiej Brytanii, kupując bilety w jedną stronę. Następnie mężczyzna zadzwonił na policję w Londynie i powiedział, że w opuszczonym przez jego rodzinę domu znajdują się zwłoki jego 10-letniej córki. Początkowo przekazał służbom, że dziewczynka umarła w sposób naturalny. Niedawno jednak opublikował w mediach nagranie, w którym jego partnerka twierdzi, że Sara zmarła w wyniku upadku ze schodów. Mężczyzna jest teraz poszukiwany przez policję w Pakistanie.

Śmierć 10-letniej Sary w Wielkiej Brytanii. "Powiedziała, że mama dała jej klapsa i oni automatycznie zadzwonili do opieki"

- Sekcja zwłok nie pozwoliła na razie ustalić przyczyny śmierci Sary, dlatego prowadzone są dalsze badania. Dotychczasowe wyniki sekcji wykazały, że Sara doznała licznych i rozległych obrażeń, które prawdopodobnie powstawały przez dłuższy czas - powiedział w rozmowie z mediami detektyw Mark Chapman z policji w Surrey i Sussex.

Do sprawy odniosła się teraz rodzina Sary z Polski. Pani Olga, matka 10-latki, w poprzedniej rozmowie z "Faktem" mówiła, że o śmierci córki dowiedziała się niedługo po przylocie do Polski. Początkowo policja nie chciała jej powiedzieć, dlaczego kobieta jest wzywana z powrotem do Wielkiej Brytanii, jednak po jej naciskach wyjawiono jej prawdę. Polka w rozmowie z dziennikarzami "UWAGI!" TVN przekazała, że jej były mąż oraz ojciec Sary i ich 13-letniego syna, zaczął się nad nią znęcać po urodzeniu pierwszego z dzieci.

- Była sytuacja, że powiedział, że mam nigdzie nie wychodzić. Powiedziałam, że idę, bo czeka na mnie koleżanka. Zaczął mnie wtedy dusić paskiem. Kiedyś próbował mnie podpalić, wylał na mnie olej, ale powstrzymał go kuzyn. I po prostu zamknął mnie w pokoju. Zamknął mnie na cały dzień, póki nie przyjechała policja. Kiedy się pojawili, to udawał, że nic się nie stało, że drzwi są otwarte - powiedziała pani Olga w programie.

Kobieta wyjaśniła też, w jaki sposób służby w Wielkiej Brytanii zdecydowały, że dzieci nie mogą mieszkać z nią, tylko z jej ojcem. Stało się to kilka lat po rozwodzie. - Dziecko pokazało tyłek 15-letnim chłopcom. Dostała klapsa. Potem powiedziała tatusiowi, że mama dała jej klapsa i oni automatycznie zadzwonili do opieki społecznej - stwierdziła pani Olga. Początkowo Urfan nie utrudniał jej kontaktu z dziećmi, jednak miało to się zmienić po tym, jak jego nowa partnerka przekazała jej, że Sara i jej brat nie chcą już więcej z nią rozmawiać. Polka poprosiła wówczas o pomoc opiekę społeczną. - Stwierdzili, że dzieci nie chcą się ze mną widywać, a oni nic nie mogą na to poradzić. I że mogę tylko czekać - relacjonowała.

"Wnuczek ma 13 lat, musiał wiedzieć, dlaczego Sara z nimi nie leci"

Babcia Sary, pani Sylwia dodała, że rodzina podejrzewa, że Sara i jej brat byli manipulowani przez ojca i jej nową partnerkę. - To, co moja córka przeszła przez niego i jak była traktowana bita i zastraszana... Próbowałam na niego wpłynąć, ale Ola prosiła, by nic do niego nie mówić, bo jak on się dowie, że coś wiem, to jej się znowu oberwie - powiedziała.

Rodzina z Polski martwi się teraz o losy 13-letniego brata Sary i ma nadzieję, że uda im się odzyskać dziecko wywiezione przez ojca do Pakistanu. - Boimy się, bo nie wiemy, co tam się w ogóle dzieje, w jakim on jest stanie psychicznym. Wnuczek ma 13 lat, musiał wiedzieć, dlaczego Sara z nimi nie leci - dodała pani Sylwia.

