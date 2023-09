Jak informuje sadeczanin.info, 23-latek po raz ostatni był widziany pod koniec sierpnia. Gdy nie wrócił na noc do domu, jego bliscy rozpoczęli poszukiwania mężczyzny na własną rękę. 3 września zgłosili też oficjalnie jego zaginięcie na policję.

Rodzina znalazła ciało poszukiwanego 23-latka. Mężczyzna miał związane ręce i nogi

Z informacji portalu wynika, że w trakcie przyjmowania zawiadomienia przez funkcjonariuszy, pozostali członkowie rodziny odnaleźli zwłoki swojego bliskiego. Stan ciała wskazywał, że mężczyzna nie żył od dłuższego czasu.

Zwłoki zaginionego zostały odkryte w pustostanie znajdującym się w miejscowości Wapienne koło Gorlic w województwie małopolskim. Wcześniej w tym miejscu znajdowała się mleczarnia. Ciało 23-latka było powieszone i prawdopodobnie przyczyną zgonu było właśnie uduszenie.

Szef Prokuratury Rejonowej w Gorlicach Tadeusz Cebo przekazał portalowi, że mężczyzna miał związane ręce i nogi. Mimo tego śledczy wstępnie wykluczyli, by osoby trzecie mogły się przyczynić do śmierci 23-latka. "Kluczowe jednak w poznaniu prawdy będą wyniki sekcji zwłok" - podaje lokalny portal. Ciało zaginionego zostało zabezpieczone do dalszych badań. Na miejscu prowadzone były też wielogodzinne czynności w celu zabezpieczenia ewentualnego materiału dowodowego.

Zaginieni - jak reagować po zaginięciu bliskiej osoby?

Jak informuje portal zaginieni.pl, nie trzeba czekać 24 lub 48 godzin, by zgłosić zaginięcie bliskiej osoby. Policja ma bowiem obowiązek przyjąć zgłoszenie niezależnie od tego, ile czasu upłynęło od stwierdzenia nieobecności danej osoby. W tym celu należy osobiście udać się na najbliższy komisariat policji.

Wcześniej warto zapisać sobie jak najwięcej informacji, które mogą pomóc w poszukiwaniach oraz koniecznie przekazać najbardziej aktualne zdjęcie zaginionej osoby. Warto też wcześniej skontaktować się z osobami znajomymi lub przekazać funkcjonariuszom do nich kontakt. Po złożeniu zawiadomienia należy upewnić się, czy dane zaginionej osoby jeszcze tego samego dnia zostaną wprowadzone do policyjnego systemu komputerowego. Policja powinna też wydać zaświadczenie, w którym potwierdza przyjęcie zgłoszenia.