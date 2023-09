Podczas czwartkowego popołudnia (31 sierpnia) doszło do kolizji w miejscowości Marki (woj.mazowieckie, powiat wołomiński). Ofiara zawiadomiła policję, gdy sprawca odjechał z miejsca zdarzenia. Według ustaleń tvn24.pl, był nim podpułkownik Służby Kontrwywiadu Wojskowego, który znajdował się pod wpływem alkoholu.

Marki. Podpułkownik Służby Kontrwywiadu Wojskowego miał uciec z miejsca kolizji będąc pod wpływem alkoholu

Policja namierzyła kierowcę i przeprowadziła badanie trzeźwości, które wykazało w organizmie mężczyzny około dwóch promili. - Materiały w tej sprawie zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej w Wołominie, która wykonuje czynności we własnym zakresie - przekazała młodsza aspirant Monika Kaczyńska, oficer prasowa komendy w Wołominie w rozmowie z tvn24.pl.

Prokuratura Rejonowa w Wołominie ani Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga nie skomentowały doniesień o zdarzeniu. Rozmówcy, którzy poprosili o anonimowość, stwierdzili, że oficer Służby Kontrwywiadu Wojskowego był agresywny. - Zwalniał komendanta stołecznego oraz komendanta głównego, był agresywny. Dlatego trafił na dołek, na 24 godziny, by przetrzeźwiał - relacjonowali rozmówcy tvn24.pl.

Mazowieckie. Oficer SKW był w Afganistanie i rzekomo miał dyscyplinarne problemy

Dziennikarze ustalili, że oficer pełnił kierowniczą funkcję w inspektoracie warszawskim SKW. Służbę rozpoczął w 2006 roku. Podpułkownik w 2012 roku uczestniczył na jednej zmianie w Afganistanie. Mężczyzna już wtedy rzekomo miał dyscyplinarne problemy, których powodem miało być nadużywanie alkoholu. Oficer SKW został awansowany od podporucznika do podpułkownika osiem lat temu, gdy do resortu obrony narodowej wrócił Antoni Macierewicz.

Zgodnie z polskim prawem, wyróżnia się dwa stany po spożyciu alkoholu:

stan "wskazujący na spożycie alkoholu" - gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub od 0,1 mg do 0,25 mg w jednym dm sześciennym wydychanego powietrza;

stan nietrzeźwości - gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia do przekraczającego tę wartość lub gdy zawartość alkoholu w jednym dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z wykroczeniem, za które grozi areszt, grzywna do pięciu tys. zł i czasowe zatrzymanie prawa jazdy. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych może wynosić od pół roku do trzech lat. W przypadku zakazu trwającego powyżej roku - przed otrzymaniem zwrotu prawa jazdy osoba musi ponownie odbyć egzamin na prawo jazdy.

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sąd może natomiast orzec karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Sąd obligatoryjnie orzeka także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do 10 lat, a w przypadku, gdy kierujący w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek śmiertelny, zakaz może zostać nałożony dożywotnio. Dodatkowo sąd orzeka również przekazanie środków pieniężnych na rzecz organizacji społecznej lub instytucji zajmującej się pomocą ofiar wypadków drogowych.